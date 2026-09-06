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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني: نرفض أي اتفاق يتضمن التخلي عن أراضينا

الدكتور أولكسندر ميريزكو،
الدكتور أولكسندر ميريزكو،
محمود زيدان

قال الدكتور أولكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، إن بلاده لا ترى حتى الآن أي تقدم يُذكر نحو التوصل إلى حل سلمي للحرب، معتبرًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل العقبة الرئيسية أمام أي تسوية سلمية.

وأضاف ميريزكو، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن كييف تأمل في تحقيق نتائج إيجابية، والتوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقبه إبرام اتفاق سلام يضمن حقوق أوكرانيا.

وأكد أنه حتى الآن لا توجد، من وجهة نظره، مؤشرات على وجود نية لدى بوتين لتحقيق السلام أو التوصل إلى تسوية مع أوكرانيا.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سبق أن طرح محاولة لفرض خطة سلام روسية تتضمن 28 نقطة، معتبرًا أن هذه الخطة تعني عمليًا استسلام أوكرانيا، وهو ما وصفه بأنه أمر غير مقبول بالنسبة للأوكرانيين.

وأوضح ميريزكو أن المقترحات المتعلقة بالأراضي الأوكرانية تتضمن، وفقًا لما طرحه ويتكوف وجاريد كوشنر، مطالبة روسيا بالانسحاب من الأراضي التي تسيطر عليها في إقليم دونيتسك، مقابل مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن تلك الأراضي، وهو ما ترفضه كييف

أخبار توك شو الشؤون الخارجية البرلمان الأوكراني الرئيس الروسي

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