من يريد الإنجاب وزوجته عقيم.. عمل واحد به يرزقك الله بالأولاد والبنات

من يريد الإنجاب وزوجته عقيم من محن الحياة الموجعة، التي قد لا يطيقها البعض ويصعب الصبر عليها؛ فالبنين هم زينة الحياة الدنيا كما أنهم من صور الرزق التي لا ينقطع الإنسان عن طلبه مادامت الحياة الدنيا، وهنا تأتي نصيحة الإفتاء المصرية لكل من يريد الإنجاب وزوجته عقيم.

يريد الإنجاب وزوجته عقيم

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد في الكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك عملاً إذا قام به الإنسان وحرص عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يُصلح له ما اعوج من أمره كله.

وأوضحت «الإفتاء» لمن يريد الإنجاب وزوجته عقيم ، أن الحرص على المسارعة في الخيرات والعمل الصالح، به يُصلح الله تعالى للشخص ما اعوجَّ من أمره، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: « وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ» الآية 90 من سورة الأنبياء.

وأضاف أن معنى الآية الكريمة، أن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه زكريا –عليه السلام- دعاءه ، ووهب له يحيى ولدا ووارثا يرثه، وأصلح له زوجه، واختلف أهل التأويل في معنى الصلاح الذي عناه الله جلّ ثناؤه بقوله «وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ» فقال بعضهم: كانت عقيما فأصلحها بأن جعلها وَلُودا.

وتابعت: وقال آخرون: كانت سيئة الخلق ، فأصلحها الله له بأن رزقها حُسن الخُلُق، وقال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أصلح لزكريا زوجه .

وأشارت إلى أنه أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولودا حسنة الخُلُق ، لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياها ، ولم يخصُصِ الله جلّ ثناؤه بذلك بعضا دون بعض في كتابه ، ولا على لسان رسوله ، ولا وضع ، على خصوص ذلك دلالة ، فهو على العموم ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مراد به بعض دون بعض.