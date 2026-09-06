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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: ‏عملة إيران إلى الهاوية وصادراتها النفطية صفر

ترامب
ترامب
محمود نوفل

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز عادت لمستوياتها السابقة .

وأشار ترامب ؛ إلى أن كميات النفط التي تعبر مضيق هرمز وصلت لـ 18 مليون برميل يوميا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت للصفر، قائلا أن عملة إيران إلى الهاوية وصادراتها النفطية صفر.

ومنذقليل ؛ صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الجنرال محسن رضائي أن مضيق هرمز مغلق بالكامل وأن وما يقوله ترامب عن بقائه مفتوحا ليس سوى كذبة كبيرة ، مشيرا  إلى ان قبل إغلاق مضيق هرمز كانت أكثر من 100 سفينة تعبره محمّلة بأكثر من 100 مليون طن من البضائع

وقال رضائي في تصريحات للتلفزيون الإيراني : الآن لا تعبر مضيق هرمز سوى 7 إلى 8 سفن كحدّ أقصى محمّلة بالسلع الأساسية الإيرانية والأمريكيون يحاولون عبر التهريب وإنفاق مبالغ كبيرة تمرير 5 إلى 6 سفن وهذه السفن عادةً ما تتعرض للاستهداف.

وأضاف : إيران لم تتخذ قرارا بإغراق السفن الأمريكية التي تعبر مضيق هرمز سرا لأنها تحمل النفط ما قد يتسبب في أضرار بيئية و سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز

وأردف : المنطقة المحظورة خارج هرمز تبدأ من خط حصار القوات البحرية الأمريكية وتمتد لتشمل مناطق من الخليج وإيران ستدرج أي سفينة تدخل هذه المنطقة الجديدة المحظورة على قائمة العقوبات.


وأمضى قائلا : القول إن الحصار الاقتصادي الأمريكي هو العامل وراء حدوث مجاعة كبيرة في إيران "كذبة كبيرة" والحكومة الإيرانية كانت تفكر في هذا الأمر منذ فترة طويلة ولديها مخزونات كافية من المواد الغذائية والسلع ونبيع النفط كما تعود أمواله إلى إيران.

وذكر : قبل 48 ساعة اختبرنا للمرة الأولى صاروخا إيرانيا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية  وهذا الصاروخ الخاص الجديد خلق جحيما للأمريكيين... ففرّوا.

وأكمل: على الأمريكيين كسب ثقة إيران لمواصلة المفاوضات وكانت مشكلتنا الكبرى في قضية مذكرة التفاهم هي الثقة بضمانات الوسطاء في المفاوضات وإيران تتابع الدبلوماسية في ظل وجود ضمانات

وأردف : تزداد إجراءاتنا الصارمة في مضيق هرمز وسيكون تأثير العقوبات الإيرانية في مضيق هرمز أكبر من تأثير الصواريخ وإيران ستلتزم بإبقاء مضيق هرمز مفتوحا عندما لا تهدد أمريكا إيران ولا تهاجمها.

وختم  : القوات المسلحة الإيرانية قصفت بشدة قاعدة "تيتين" الأمريكية في الأردن و بعد استهداف هذه المواقع تراجع ترامب عن حرب الـ 10 أيام التي أعلن عنها وتم إجهاضها في مهدها.

ترامب إيران عملة إيران النفط الإيراني مضيق هرمز

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