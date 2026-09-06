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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيفان يواس: ترامب وإدارته يريدان نهاية سريعة للحرب الروسية الأوكرانية

ترامب
ترامب
محمود زيدان

قال إيفان يواس، مستشار بالمركز الوطني الأوكراني، إن زيارة مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى أوكرانيا تحظى بأهمية كبيرة، إذ تستغرق عدة أيام لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المبعوثين كانا في موسكو قبل يومين، كما سبق لهما زيارة العاصمة الروسية عدة مرات، في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يزوران فيها كييف، مشيرًا إلى أنهما يسعيان إلى التوصل إلى صفقة تصب في مصلحة روسيا، وليس أوكرانيا.

وأوضح أن هناك شعورًا لدى الجانب الأوكراني بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يسعيان إلى إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن السرعة لا تعني بالضرورة أن تكون التسوية جيدة.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية ترغب في إبرام اتفاق سلام وفق شروط تراها روسيا مناسبة، في حين ترفض أوكرانيا تقديم أي تنازلات إقليمية لموسكو، معربا عن مخاوفه من ممارسة ضغوط على الجانب الأوكراني، بما يؤدي إلى تحسين موقف روسيا خلال المفاوضات.

ستيف ويتكوف جاريد كوشنر زيلينسكي القاهرة الإخبارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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