خطة خمسية لـ«التعاون للبترول».. توسع خارجي ونمو قوي في الأرباح وتموين السفن

تستعد شركة التعاون للبترول لمرحلة جديدة من التوسع والنمو، بعد توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بإعداد خطة عمل خمسية تستهدف تعزيز تنافسية الشركة، ورفع كفاءة عملياتها، والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات، مع التوجه إلى أسواق جديدة خارج مصر، خاصة في الدول المجاورة.

وعلى شاشة إكسترا نيوز، جرت مناقشة تفاصيل خطة شركة التعاون للبترول، في ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتشغيلية تؤهلها للتوسع خارجيًا، إلى جانب التركيز على مجالات الزيوت والصناعات الكيماوية باعتبارها من أبرز المجالات الواعدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وتأتي الخطة في أعقاب نتائج أعمال قوية حققتها الشركة خلال العام المالي 2025/2026، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 43% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على تحسن أداء عدد من الأنشطة وزيادة المبيعات وتعظيم الحصة السوقية.

وشهد نشاط تموين السفن طفرة لافتة، بعدما ارتفعت كميات وقود تموين السفن إلى نحو 107 آلاف طن، مقابل 17.5 ألف طن خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 610%، فيما ارتفعت قيمة مبيعات وقود تموين السفن والعوائد الناتجة عن الخدمات المقدمة للشحنات إلى نحو 80 مليون دولار مقابل 16.5 مليون دولار، بنمو بلغ 485%.

كما ارتفعت مبيعات الزيوت التصديرية إلى نحو 1324 طنًا، بزيادة 30% عن العام السابق، بينما بلغت مبيعات الزيوت البحرية نحو 1.5 ألف طن بقيمة 3.7 مليون دولار، في إطار توجه الشركة لتنمية الأنشطة ذات العائد المرتفع وتعظيم الحصيلة الدولارية.

وتستهدف الخطة الجديدة الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى «التعاون للبترول» في تطوير المنتجات والخدمات، مع الحفاظ على جودة المنتجات وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يدعم قدرة الشركة على المنافسة محليًا وخارجيًا وتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.