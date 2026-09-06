الساعات الذكية توسع قدراتها في الصحة والرياضة والمدفوعات الرقمية

تشهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء توسعًا جديدًا في وظائف الساعات الذكية، مع إعلان هواوى العالمية دمج تقنيات لمتابعة المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية وإجراء المكالمات وعمليات الدفع، بالتوازي مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم توصيات للمستخدمين.

وتتضمن المنتجات الجديدة ساعات بقدرات متطورة للرياضات الخارجية، تشمل اكتشاف الانعطافات وقياس قوة التسارع من المعصم، إلى جانب تخطيط مسارات ركوب الدراجات والتنبيه إلى المنحدرات والانعطافات الحادة، وتحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويمتد التطور إلى إدارة الصحة، من خلال تقييم الجاهزية البدنية والتحليل الذكي للمؤشرات الصحية، بالإضافة إلى جيل جديد من أجهزة المعصم يتيح متابعة ضغط الدم قبل ممارسة التمارين وبعدها وإرسال تذكيرات لإجراء القياسات.

وتشهد الأجهزة اللوحية بدورها توظيفًا أوسع للذكاء الاصطناعي، عبر تحويل الكلام إلى نص وتحسين الكتابة اليدوية، إلى جانب تطوير أجهزة صوتية وهواتف تركز على التصوير وتجربة الاستخدام.

وتأتي هذه المنتجات ضمن توسع هواوي في منظومة الأجهزة الذكية، بعدما كشفت عنها خلال فعالية عالمية أقامتها في مدينة ميونخ الألمانية، في توجه يربط بين الصحة والرياضة والإنتاجية والخدمات الرقمية داخل منظومة تقنية واحدة.