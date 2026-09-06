رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر: فترة متوترة ومتفجرة على جميع الأصعدة

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، اليوم، تقييمًا للوضع بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وذلك في إطار مناورة «الفجر 2.0» المفاجئة التي انطلقت صباح اليوم.

وقال زامير خلال تقييم الوضع إن إسرائيل تمر بـ«فترة متوترة ومتفجرة على جميع الأصعدة»، مشيرًا إلى أن الجيش يستعد لفترة الأعياد المقبلة.

وأضاف رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يواصل استخلاص الدروس، مؤكدًا أن الاستعداد لهجوم مفاجئ يمثل الحالة الأساسية التي يعمل وفقها الجيش بأكمله.

وشدد زامير على أن مناورة «الفجر 2.0» تشكل جزءًا مهمًا من استعدادات الجيش الإسرائيلي للتعامل مع التحديات الأمنية خلال فترة الأعياد المقبلة.

وتأتي المناورة في ظل حالة من التوتر الأمني على عدة جبهات، وضمن استعدادات الجيش لسيناريوهات التصعيد والهجمات المفاجئة.