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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على

أعلن الجيش الإسرائيلي المحتل أنه هاجم عناصر وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة نحو قواته في المنطقة الأمنية.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه وفي إطار الغارات شنت طائراته غارات على مستودعات وسائل قتالية كان من المقرر أن يستخدمها عناصر "حزب الله" لتخطيط وتوجيه ضربات تستهدف قواته في المنطقة الأمنية والأفراد الإسرائيليين. مضيفا أن هذه الغارات نفذت لإزالة التهديد.

وتابع "نفذت الغارات ردا على محاولة تنظيم "حزب الله"   تنفيذ عمل ضد قوات جيش الاحتلال العاملة في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيرة باتجاه القوات . ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأفادت وسائل الإعلام بمقتل 6 وسقوط 23 جريحا بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت ليلا جنوب وشرق لبنان.

ووثقت مشاهد حجم الدمار جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي حزب الله المنطقة الأمنية الإحتلال

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