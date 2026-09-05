طوابير بسبب نقص البنزين.. إيران : صادرات النفط مستمرة رغم الحصار الأمريكي

صرّح وزير النفط الإيراني ، محسن باك نجاد، بأن إيران تواصل تصدير النفط الخام رغم الحصار البحري الأمريكي ، وأنها تسعى إلى اتباع عدة طرق لتجاوز القيود المفروضة على توريد النفط إلى المستهلكين ، وذلك في ظلّ وصول نقص البنزين في البلاد إلى مرحلة حرجة مع ورود تقارير عن طوابير طويلة في مختلف أنحاء البلاد .

ونقلت وكالة شانا ، وكالة الأنباء الرسمية للوزارة ، عن باك نجاد قوله : " الحصار مستمر ، لكن قطاع النفط لم يتوقف عن توريد النفط إلى المستهلكين. نحن نتبع مناهج مختلفة واتخذنا تدابير للتغلب على الحصار " .

كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران بالتزامن مع حصارها البحري ، وأطلقت على المرحلة الأخيرة اسم " عملية المنبوذ الاقتصادي " ، والتي تهدف إلى عزل إيران عن الشبكات المالية الدولية والضغط عليها لوقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز .

وقال وزير الخزانة الأمريكي ، سكوت بيسنت ، يوم الجمعة ، إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى الحملة الأمريكية لقطع خطوط الإمداد المالي عن إيران . ومع ذلك ، لا تزال إيران تتحدى الحصار .

أدى الحصار الإيراني إلى توقف شبه تام لصادرات النفط الإيرانية . ووفقًا لبيانات شركتي فورتيكسا وكبلر التي نقلت عنهما رويترز ، فقد حمّلت إيران ما بين 220 ألفًا و 255 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بانخفاض عن 740 ألف برميل في يوليو ونحو مليوني برميل يوميًا في مارس.

وقال باك نجاد إن طهران سبق أن جربت نقل النفط خارج منطقة الحصار خلال مرحلة سابقة من النزاع ، حيث رتبت لتوصيل النفط الخام إلى عملاء يبعدون آلاف الكيلومترات عن الخليج العربي وخليج عُمان .

وأضاف أنه خلال فترة وجيزة بين مرحلتي الحصار في يونيو ويوليو ، نقلت إيران كمية " كبيرة " من النفط الخام خارج المنطقة .

كما ذكر أن صادرات النفط الخام الإيرانية استمرت دون انقطاع خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا الأولى ، على الرغم من الهجمات المكثفة على البنية التحتية للطاقة ، بما في ذلك نحو 550 غارة على جزيرة خارك ، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه حتى يوم الخميس، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 87 سفينة تجارية ، وتعطيل ثلاث سفن ، والسطو على سفينتين أثناء فرض الحصار .