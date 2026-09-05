قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف في محطة الضبعة النووية برواتب تصل لـ40 ألف جنيه.. التخصصات والشروط
راندا البحيري تطمئن محبيها بعد خروجها من العملية الجراحية.. صور
وزير الري: تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى لإنتاج البولي إيثيلين
عمر مرموش أمام فرصة جديدة مع توتنهام.. هل يكتب النجم المصري بداية مختلفة أمام نوتينجهام؟
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 | بيع وشراء
سعر الذهب اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6325 جنيهًا
مذيع أمريكي شهير يتصدر التريند بعد اتهام بفعل سلوك غير أخلاقي
مع اقتراب الدراسة.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم السبت
اسكت أنت مش دريان.. عمر كمال يكشف كواليس مشادته مع الحسين عموتة بالأهلي
اليوم وغدا .. قمم نارية في الدوري الإيطالي.. إنتر يصطدم بـ نابولي.. ويوفنتوس يواجه ميلان
عقوبة تصل لـ500 جنيه.. متى يُعاقب المبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة؟
مع دخول المدارس.. الموعد النهائي للأوكازيون الصيفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طوابير بسبب نقص البنزين.. إيران : صادرات النفط مستمرة رغم الحصار الأمريكي

النفط
النفط
محمد على

 صرّح وزير النفط الإيراني ، محسن باك نجاد، بأن إيران تواصل تصدير النفط الخام رغم الحصار البحري الأمريكي ، وأنها تسعى إلى اتباع عدة طرق لتجاوز القيود المفروضة على توريد النفط إلى المستهلكين ، وذلك في ظلّ وصول نقص البنزين في البلاد إلى مرحلة حرجة مع ورود تقارير عن طوابير طويلة في مختلف أنحاء البلاد . 

ونقلت وكالة شانا ، وكالة  الأنباء الرسمية للوزارة ، عن باك نجاد قوله : " الحصار مستمر ، لكن قطاع النفط لم يتوقف عن توريد النفط إلى المستهلكين. نحن نتبع مناهج مختلفة واتخذنا تدابير للتغلب على الحصار " .

  كثّفت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران بالتزامن مع حصارها البحري ، وأطلقت على المرحلة الأخيرة اسم " عملية المنبوذ الاقتصادي " ، والتي تهدف إلى عزل إيران عن الشبكات المالية الدولية والضغط عليها لوقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز . 

وقال وزير الخزانة الأمريكي ، سكوت بيسنت ، يوم الجمعة ، إن الاتحاد الأوروبي انضم إلى الحملة الأمريكية لقطع خطوط الإمداد المالي عن إيران . ومع ذلك ، لا تزال إيران تتحدى الحصار .

أدى الحصار الإيراني إلى توقف شبه تام لصادرات النفط الإيرانية . ووفقًا لبيانات شركتي فورتيكسا وكبلر التي  نقلت عنهما رويترز ، فقد حمّلت إيران ما بين 220 ألفًا و 255 ألف برميل يوميًا في أغسطس، بانخفاض عن 740 ألف برميل في يوليو ونحو مليوني برميل يوميًا في مارس.

 وقال باك نجاد إن طهران سبق أن جربت نقل النفط خارج منطقة الحصار خلال مرحلة سابقة من النزاع ، حيث رتبت لتوصيل النفط الخام إلى عملاء يبعدون آلاف الكيلومترات عن الخليج العربي وخليج عُمان . 

وأضاف أنه خلال فترة وجيزة بين مرحلتي الحصار في يونيو  ويوليو  ، نقلت إيران كمية " كبيرة " من النفط الخام خارج المنطقة . 

كما ذكر أن صادرات النفط الخام الإيرانية استمرت دون انقطاع خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا الأولى ، على الرغم من الهجمات المكثفة على البنية التحتية للطاقة ، بما في ذلك نحو 550 غارة على جزيرة خارك ، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي. 

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنه حتى يوم الخميس، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 87 سفينة تجارية ، وتعطيل ثلاث سفن ، والسطو على سفينتين أثناء فرض الحصار . 

مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الساحلية إيران أغسطس وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الحصار البحري الأمريكي طوابير طويلة الولايات المتحدة ضغوطها عملية المنبوذ الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحدات سكنية

السن يبدأ من 21 سنة.. الشروط الكاملة لحجز شقة الإيجار التمليكي

تنسيق الجامعات

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا على هذا الرابط

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية

التقديم رسميًا خلال أيام .. المستندات والأوراق المطلوبة لحجز شقة الإيجار التمليكي

عداد الكهرباء

أسباب ظهور مديونية مفاجئة عند شحن عداد الكهرباء.. تحذير لأصحاب الكروت

حالة الطقس

هجمة حرارية ساخنة تضرب المحافظات .. إعلان طارئ من الأرصاد

الإيجار التمليكي

سعر شقق الإيجار التمليكي والمساحات والأوراق المطلوبة.. خطوات التقديم

الحماية المدنية الحزائرية

الجزائر .. أخر تطورات عملية إنقاذ الطفل أيوب في ولاية البيض

انتهاء فصل الصيف

انتهاء فصل الصيف رسميًا هذا الموعد.. ومفاجأة بشأن درجات الحرارة والرطوبة

ترشيحاتنا

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي التجريبي يحتفي بالمسرح المصري.. اليوم

طارق الشناوى

وقعنا فى فخ السوشيال.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يعتذر لطارق الشناوي

مسلسل بنج كلي

منتج «بنج كلي» يعتذر لإحدى المشاهدات بعد نهاية المسلسل: حقك علينا

بالصور

سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

6 علامات تفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش.. واختبار الثلاجة مش دليل كافي

زيت الزيتون
زيت الزيتون
زيت الزيتون

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف.. أخصائي تغذية يحدد ما يجب تجنبه

أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف
أضرار تسخين الطعام في أوانٍ غير مخصصة للميكروويف

أضرار استخدام الإسفنجة في المطبخ لفترة طويلة أخطر مما تتخيلي.. خبير : تحتوي على مستويات مرتفعة من الميكروبات والملوثات .. ويجب تغييرها بشكل منتظم

أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة
أضرار استخدام الإسفنجة لفترة طويلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد