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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في كوبا تصدر تحذيرا صحيا.. ماذا يحدث؟

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أطلقت السفارة الأمريكية في هافانا تحذيرا صحيا للمسافرين والمقيمين في كوبا، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الأمراض المعوية والإسهال، في ظل تدهور البنية التحتية للمياه والطاقة.

وقالت السفارة إن اضطراب إمدادات الكهرباء والمياه يؤثر في توفير مياه آمنة، وحفظ الأغذية والتحكم في درجات حرارتها، ما يزيد مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء والمياه.

وجاء التحذير بعد 9 أشهر من تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على شحنات الوقود إلى كوبا، الأمر الذي ساهم في تفاقم انقطاعات الكهرباء وأعاق عمليات التبريد وإجراءات النظافة في المنازل والمنشآت التجارية.

وكان خبراء في الأمم المتحدة قد حذروا في أغسطس/آب من أن تشديد العقوبات الأمريكية قد يزيد خطر تفشي الأمراض، معتبرين أن التداعيات الإنسانية للأزمة باتت تمس الحق في الصحة والغذاء والحياة والتنمية.

السفارة الأمريكية في هافانا كوبا الأمراض المعوية تدهور البنية التحتية حفظ الأغذية الكهرباء والمياه

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