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الصين .. مصرع 10 أشخاص في إنهيار أرضي بـ تشاينج سيانج
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين .. مصرع 10 أشخاص في إنهيار أرضي بـ تشاينج سيانج

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 10 أشخاص نتيجة انهيار أرضي في تشاينج سيانج بالصين .

وفي وقت سابق ؛   أعلن برنامج الأغذية العالمي  أن نحو 43 ألف شخص في نيبال، أي ما يعادل 10 آلاف عائلة، في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وأضاف البرنامج - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن الكارثة تسببت في نزوح مجتمعات وتدمير سبل العيش، بالإضافة إلى تعطيل الوصول للخدمات الأساسية.. موضحة أن التقديرات الحكومية في نيبال تشير إلى أن أكثر من 84 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأشار البرنامج إلى أن العديد من الأشخاص المتضررين متواجدون في مناطق يصعب الوصول إليها، مؤكدا أنه قام بإرسال فرق لوجستية متخصصة لمساعدة شركائه في المجال الإنساني على الوصول إلى المناطق المعزولة.

وكانت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 1287 شخصا، فيما لا يزال 5083 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من شهر أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

الصين إنهيار أرضي تشاينج سيانج نيبال برنامج الأغذية العالمي

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