السيطرة على حريق مصنع كرتون في العبور.. وبدء أعمال التبريد.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع بساحة تخزين الكرتون التابعة لأحد مصانع صناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، بعد جهود مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمصانع المجاورة.



وتتابع المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، أعمال السيطرة على الحريق وعمليات التبريد ميدانيًا من موقع الحريق، بحضور ممثلي جهاز مدينة العبور، وبالتنسيق الكامل مع قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.



وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد للتأكد من إخماد جميع البؤر المشتعلة، ومنع تجدد اشتعال النيران، مع تأمين موقع الحريق واستمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل.



ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة التعامل مع الحريق ورفع درجة الاستعداد، والتأكد من تأمين المنطقة المحيطة ومنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.