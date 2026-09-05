انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق ساحة تخزين كرتون في العبور

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل ساحة تخزين رولات الكرتون بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور في القليوبية، لفحص آثار الحريق وتحديد أسبابه وملابساته.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي اندلع داخل مصنع مقام على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع، بعد الدفع بنحو 30 سيارة إطفاء، فيما بدأت أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.



وامتدت النيران إلى مصنع ملابس مجاور، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من محاصرتها ومنع امتدادها إلى باقي المنشآت، دون وقوع خسائر بشرية.



ويواصل رجال المعمل الجنائي أعمال الفحص والمعاينة، تمهيدًا لإعداد التقرير اللازم وكشف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.



وتابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تطورات الحريق الذي اندلع بساحة تخزين الكرتون التابعة لأحد مصانع صناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، حيث جرى التعامل الفوري مع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.



وفور تلقي غرفة أزمات المحافظة بلاغًا بنشوب الحريق، تم على الفور الدفع بقوات الحماية المدنية بالقليوبية، مدعومة بنحو 30 سيارة إطفاء، تحت إشراف وقيادة العميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، حيث كثفت القوات جهودها لمحاصرة الحريق والسيطرة عليه