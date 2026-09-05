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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوني أمام المحكمة : شراء ألعاب PlayStation لا يمنح المستهلكين حق ملكيتها

سوني
سوني
احمد الشريف

أكدت شركة "سوني" (Sony) رسمياً أمام إحدى محاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن المستهلكين "العقلانيين" يدركون تماماً أن شراء الألعاب الرقمية عبر متجر "PlayStation Store" يمنحهم فقط ترخيصاً مؤقتاً للتشغيل ولا ينقل إليهم أي حقوق ملكية للمنتج، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Push Square المتخصص في أخبار ألعاب الفيديو.

دعوى قضائية ضد عبارات "الشراء" في متجر بلايستيشن

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب ليام كروفت، أن رد سوني جاء في إطار مذكرة دفاع قانونية قدمتها للمحكمة ضد دعوى جماعية رفعها أربعة لاعبين يتهمون فيها متجر "PS Store" بتضليل المستخدمين. ودفع المدعون بأن استخدام المتجر لعبارات ترويجية صريحة مثل "اشترِ الآن" (Buy Now) و"تأكيد الشراء" (Confirm Purchase) يوحي للمستهلك العادي بامتلاكه لنسخة اللعبة ملكية دائمة كما هو الحال في الأسواق المادية، بدلاً من إيضاح حقيقة شرائه لترخيص وصول رقمي قابل للإلغاء في أي وقت.

دفاع سوني القانوني وحجة 

أشار المصدر إلى أن سوني رفضت اتهامات التضليل في مذكرتها القضائية، مؤكدة أن البند الأول من اتفاقية ترخيص برمجيات بلايستيشن (SPLA) ينص بوضوح لا يقبل اللبس على أن "البرمجيات مرخصة لك، وليست مباعة". 

وأضاف محامو الشركة: "في العصر الرقمي الحالي، ليس من المنطقي أو المقبول الادعاء بأن المستهلكين العقلانيين اعتقدوا أنهم يحصلون على ملكية لعبة رقمية؛ فلو كان الأمر كذلك، لما تمكن المدعي إدوارد هايكوك من شراء لعبة Resident Evil Requiem في 25 فبراير 2026 مقابل 69.99 دولاراً من المتجر بعد أن اشتراها المدعي جيسون ميندوزا في 14 فبراير، لأن ميندوزا هو من كان سيمتلك اللعبة حصرياً حينها وليس سوني".

شروط استخدام البرمجيات

واوضح  تقرير موقع Push Square أن تصريحات سوني تزامنت مع إرسالها بريداً إلكترونياً تذكيرياً لملايين اللاعبين يؤكد أن ما يحصلون عليه هو "ترخيص شخصي محدود وغير حصري وغير قابل للتحويل" للاستخدام الخاص غير التجاري. 

وتكتسب هذه القضية حساسية بالغة في أوساط مجتمع الألعاب نظراً لاعتزام سوني وقف إنتاج وتوزيع الأقراص المادية لمنصات PlayStation تماماً بدءاً من يناير 2028، مما يحصر اللاعبين مستقبلاً في البيئة الرقمية الخاضعة لسياسات التراخيص القابلة للسحب.

تصاعد الانتقادات 

ذكرت المصادر القانونية أن القضية أعادت فتح سجال واسع حول حقوق الملكية الرقمية في قطاع الترفيه، حيث يخشى المستهلكون من فقدان الألعاب المشتراة في حال إغلاق الخوادم أو سحب التراخيص من المطورين أو حظر الحسابات، وسط مطالبات تشريعية تلزم المتاجر الرقمية مثل Steam وبلايستيشن وإكس بوكس باستبدال مصطلحات الشراء بعبارات واضحة توضح للمستخدمين أنهم يدفعون مقابل تراخيص وصول رقمية قابلة للانتهاء.

sony PS Store Buy Now

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