تعرضت للتحرش.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيدة ألقت بنفسها من ميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكى بتاريخ 3- 9 الجارى بملاحقة قائد سيارة "ميكروباص" ومحاولة الإمساك به بزعم قيامه بإلقاء إحدى السيدات من سيارته حال سيره بإحدى الطرق بالبحيرة ولواذه بالفرار، وبسؤال قائد السيارة والسيدة المذكورة " تم نقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج" أكدا بأن الواقعة نتيجة إصطدام السيارة بالسيدة بجانب الطريق ، وتم نشر بيان على الصفحة الرسمية للوزارة بذات المضمون.

تفاصيل الواقعة

وبإستكمال الفحص الموثق تبين تواجد قائد السيارة الميكروباص والسيدة المذكورة بمدينة كفر الدوار بذات تاريخ الواقعة قبل الحادث، وبإعادة سؤالهما أفادا بتعرفهما على بعضهما حال تواجدهما بالمدينة وتناولا الطعام بأحد المطاعم وعقب إنصرافهما إستقلا السيارة مرة أخرى وحاول قائد السيارة التحرش بها فقامت السيدة بفتح باب الميكروباص وقامت بإلقاء نفسها حال سيره بسرعة بطيئة، وعللا إدعائهما الكاذب خشية إفتضاح أمرهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى عرضهما على النيابة العامة.