ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس

انطلقت منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2026-2027، مساء الجمعة، بمواجهة قوية جمعت بين ريال مدريد وريال بيتيس، على ملعب الأخير، في لقاء شهد مفاجأة كبيرة على مستوى النتيجة.

وتمكن ريال بيتيس من تحقيق فوز ثمين على حساب ريال مدريد بهدف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة، بينما تلقى الفريق الملكي خسارته الأولى هذا الموسم، بعدما كان قد حقق نتائج إيجابية خلال الجولات الماضية.

وتسببت هزيمة ريال مدريد في اشتعال المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث أصبح برشلونة أمام فرصة قوية للانفراد بالقمة وتوسيع الفارق مع غريمه التقليدي، خاصة أن الفريق الكتالوني يمتلك 9 نقاط قبل خوض مباراته في الجولة الحالية.

ويستعد برشلونة لمواجهة فالنسيا، مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى خلالها حامل اللقب إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل استغلال تعثر ريال مدريد وتعزيز موقعه في صدارة جدول المسابقة.

وفي مواجهة أخرى مرتقبة ضمن الجولة الرابعة، يلتقي أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو، مساء السبت، في مباراة يسعى خلالها الفريق المدريدي إلى مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يأمل أتلتيك بلباو في تحسين موقفه بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متفوقًا على ريال مدريد بفارق الأهداف، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 9 نقاط بعد انتصاره الثمين على الفريق الملكي.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع ألافيس وأوساسونا، فيما يحتل إشبيلية المركز السابع برصيد 6 نقاط.

وجاء جدول الترتيب على النحو التالي:

1. برشلونة – 9 نقاط

2. ريال مدريد – 9 نقاط

3. ريال بيتيس – 9 نقاط

4. أتلتيكو مدريد – 7 نقاط

5. ألافيس – 7 نقاط

6. أوساسونا – 7 نقاط

7. إشبيلية – 6 نقاط

8. ديبورتيفو لاكورونيا – 5 نقاط

9. راسينج سانتاندير – 4 نقاط

10. ليفانتي – 4 نقاط

11. ريال سوسيداد – 4 نقاط

12. إسبانيول – 3 نقاط

13. أتلتيك بلباو – 3 نقاط

14. خيتافي – 3 نقاط

15. فياريال – نقطتان

16. سيلتا فيجو – نقطتان

17. فالنسيا – نقطة واحدة

18. رايو فاليكانو – نقطة واحدة

19. إلتشي – نقطة واحدة

20. ملقا – نقطة واحدة



