انتهاء عروض مسرحية لا موضي في مهرجان القاهرة التجريبي

انتهت أمس عروض المسرحية التونسية لا موضي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بعد أن رفعت في عروضها شعار كامل العدد وحصدت اشادات الجماهير والنقاد.

العرض حضرته الفنانة التونسية فريال يوسف.

مسرحية لا موضي

العرض بطولة كل من امير الدريدي ومريم ريزا، بمشاركة عبير الصميدي (ممثلة) وصارة الركباني (سيرك) وامان الله التوكابري (ممثل) ومنار طنقور(ممثلة) وفارس جايدة (عارض ازياء) ومحمد عثموني (سيرك) وغادة بالقاسم (راقصة) من إخراج وتأليف طاهر عيسى بالعربي، فكرة اصلية لأمير الدريدي.

وتدور أحداثها في كواليس عالم الموضة والأزياء.