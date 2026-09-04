بورسعيد وبورفؤاد تستقبلان أفواجًا سياحية كبيرة بالعطلة الأسبوعية | صور

شهدت مدينتا بورسعيد وبورفؤاد، خلال العطلة الأسبوعية، توافدًا ملحوظًا من الزائرين والرحلات القادمة من عدد من المحافظات، للاستمتاع بالمقومات السياحية والطبيعية التي تتميز بها المحافظة والأجواء الصيفية المميزة في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتعزيز جاهزية القطاعات الخدمية والسياحية، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للزائرين.

توافد كبير على شواطئ بورسعيد وبورفؤاد وسط استعدادات مكثفة

شهدت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد توافد أعداد كبيرة من المواطنين والعائلات، وسط أجواء من البهجة والاستمتاع بالأنشطة البحرية، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد وانتشار فرق الإنقاذ والمنقذين بطول الشاطئ، مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، بما يضمن سلامة المصطافين ويوفر لهم تجربة ترفيهية آمنة.

جبال الملح تواصل جذب الزائرين وتصبح محطة أساسية للرحلات

استقبلت منطقة جبال الملح بمدينة بورفؤاد أعدادًا كبيرة من الزائرين، الذين حرصوا على خوض تجربة التزلج على الملح والتقاط الصور التذكارية، في ظل الطبيعة المميزة للمنطقة وما توفره من مشاهد فريدة جعلتها واحدة من أبرز المقاصد التي تحرص رحلات اليوم الواحد على زيارتها خلال تواجدها بالمحافظة.

بورفؤاد تستقطب الزائرين بجولاتها البحرية ومعالمها التاريخية

واصلت مدينة بورفؤاد استقبال الزائرين ضمن برامج الجولات السياحية والترفيهية، والتي شملت رحلات المعديات وعبور قناة السويس، إلى جانب زيارة عدد من المناطق والمباني التاريخية التي تتميز بطابعها المعماري الفريد، فضلًا عن الاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق، في أجواء تجمع بين الطابع السياحي والتراثي.

سوق الأسماك ومجمع الأوتليت يشهدان حركة تجارية نشطة

شهد سوق الأسماك الحضاري إقبالًا متزايدًا من الزائرين، للاستمتاع بالمأكولات البحرية وشراء الأسماك الطازجة، وسط أجواء من التنظيم والنظافة، فيما واصل مجمع “الأوتليت” استقبال المتسوقين للاستفادة من العروض والخصومات المتاحة، بما يعكس حالة النشاط السياحي والتجاري التي تشهدها المحافظة خلال العطلات الأسبوعية.