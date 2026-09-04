ضواحي بورسعيد يفعل خطة الكوارث بعد تسريب بخط الطرد في محطة صرف أم القرى

قاد محمد الشناوى رئيس حي الضواحي فى محافظة بورسعيد فرق التعامل مع الأزمات والكوارث في استجابة سريعة وفعالة وميدانية، إثر بلاغ ورد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يفيد بوجود تسريب بخط الطرد الخاص بمحطة صرف أم القرى (الضواحي الجديدة) بقطر ١٣٠ مم، وذلك تحت سور نادي كابسي الرياضي خلف مجمع المواقف في نطاق حي الضواحي.

التعامل العاجل مع تسريب بخط الطرد بمحطة صرف أم القرى بالضواحي الجديدة



يأتي هذا التحرك المستمر تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وسرعة التعامل مع أي طارئ، وتفعيل غرف الأزمات والكوارث بالأحياء، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت وتنفيذًا لخطة الدولة في إدارة المخاطر وفقًا لرؤية مصر 2030.

وواصل الأستاذ محمد الشناوي وجوده على رأس الأعمال منذ تلقي البلاغ لمتابعة الموقف بالتنسيق التام مع الشركة القابضة؛ حيث تم استدعاء مقاول الشركة والمعدات اللازمة من محافظة الإسماعيلية للمعاينة والإصلاح، وجاري كسح المياه الناتجة عن التسريب بالتنسيق مع الشركة القابضة، فضلاً عن التنسيق مع مختلف الأحياء للدفع بعدد من سيارات الكسح اللازمة لسرعة احتواء الموقف، بجانب دراسة الشبكة والبحث عن نقطة تحويل مسار لخط الطرد، مع رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات. بتواجد سكرتير الحي ونائب رئيس الحي .



وفي ذات السياق، تم بالمتابعة مع محطة مياه الرسوة تخفيض الضغوط بالشبكة بنسبة تتراوح بين ١٠ إلى ١٥٪ لمدة ساعة وتجدد عند الحاجة بعدة مناطق بحي الضواحي، بينما تستمر أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة وحتى الانتهاء التام من كافة الأعمال.



وأكد "الشناوي"، أن حي الضواحي ملتزم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة، وتعزيز الجاهزية في مواجهة الطوارئ والمخاطر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المتواصل مع كافة الجهات الخدمية والأحياء لسرعة احتواء أي أزمات وضمان انتظام المرافق العامة.

