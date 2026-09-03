محافظ بورسعيد: جهود مكثفة للانتهاء من تنفيذ أحد المشروعات السكنية الجديدة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، مشروع إنشاء وتنفيذ 111 عمارة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة محمد مهران بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بالمشروع.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد السويفي، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء والمهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والمهندسة ريهام الفلاح، مدير المشروعات بجهاز تعمير بورسعيد، والأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب، إلى جانب عدد من الجهات المختصة.

المشروع يضم 2664 وحدة سكنية

ويضم المشروع 111 عمارة سكنية بإجمالي 2664 وحدة سكنية، في إطار جهود الدولة للتوسع في المشروعات السكنية وتوفير وحدات سكنية متكاملة، ودعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء مجتمعات سكنية جديدة بجنوب بورسعيد.

واستعرض المحافظ خلال جولته الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية نحو 35%، بينما وصلت الأعمال الإنشائية للعمارات إلى الدور الثالث، مع استمرار العمل في مختلف القطاعات بالمشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

وتابع المحافظ سير الأعمال الإنشائية على الطبيعة، موجهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركات المنفذة، وسرعة معدلات الإنجاز مع الحفاظ على جودة التنفيذ.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروعات الإسكان تمثل أحد المحاور المهمة ضمن خطة التنمية العمرانية بالمحافظة، مشددًا على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشروع، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول الوحدات الخدمة وفق المخطط.

كما وجه محافظ بورسعيد بمواصلة الأعمال بالتوازي بين مختلف مكونات المشروع، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المقررة.