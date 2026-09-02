وكيل تعليم بورسعيد يدشن المؤتمر التشاوري الأول في ملف البكالوريا المصرية

دشن محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، المؤتمر التشاوري الأول بعنوان "ليه البكالوريا؟"، حول مميزات نظام شهادة البكالوريا المصرية، بالمدرسة اليونانية الحديثة الخاصة بإدارة شرق التعليمية، بحضور قيادات التعليم وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس.

وأكد محمود بدوي أن المؤتمر من تتظيم إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص، ويأتي في إطار الحرص على التواصل المباشر مع أولياء الأمور ومديري مدارس ومعلمي البكالوريا، ما يساعد على تكوين رؤية واضحة حول النظام، مشيرًا إلى أنه يمثل طريقا تعليميًا يتيح للطالب فرصة اختيار النظام الذي يتناسب مع قدراته وميوله وطموحاته المستقبلية.

بدوي: محافظة بورسعيد يحتذى بها في ملف البكالوريا المصرية

وأوضح "بدوي" أن فلسفة البكالوريا المصرية تقوم على منح الطالب قدرًا أكبر من المرونة، والانتقال من فكرة الفرصة الواحدة إلى منظومة تتيح فرصًا متعددة للتقييم والتحسين، بما يخفف الضغوط النفسية المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، ويجعل عملية التقييم أكثر تعبيرًا عن المستوى الحقيقي للطالب وقدراته.

وقال مدير المديرية إن النظام الجديد يعتمد على تقليل عدد المواد الدراسية والتركيز بصورة أكبر على الفهم والمهارات والتفكير، إلى جانب إتاحة مسارات تعليمية متعددة أمام الطلاب وفق اهتماماتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن اختيار الطالب لمسار معين لا يعني بالضرورة إغلاق أبواب التعليم الجامعي أمامه، بل يوفر النظام نطاقًا واسعًا من الاختيارات الجامعية التي تتناسب مع كل مسار، بما يمنح الطالب فرصًا أوسع لتحقيق طموحاته المستقبلية.

وأضاف "بدوي" أن البكالوريا المصرية تستهدف إعداد طالبا يمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهله لمواصلة تعليمه الجامعي والاندماج بكفاءة في سوق العمل، مؤكدًا أن تطوير المناهج وأساليب التقييم يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بجودة العملية التعليمية والانتقال بها إلى نموذج أكثر تركيزًا على بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الحقيقية.

وأكد مدير المديرية أن محافظة بورسعيد يحتذى بها في ملف البكالوريا المصرية، لافتا إلى الاستمرار في تنظيم اللقاءات التشاورية حول نظام البكالوريا المصرية، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى الطلاب وأولياء الأمور من مصادرها الرسمية، ويدعم توجهات الوزارة نحو تحقيق فهم مجتمعي واعٍ للنظام الجديد.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام، ولمياء الجهيني، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص، ومحمد طه، مدير إدارة شرق التعليمية، وموريس فريد، مدير المدرسة اليونانية الحديثة الخاصة.