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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هددها بالغلق.. محافظ بورسعيد: مهلة شهر لجميع المحال لتوفيق أوضاعها

محافظ بورسعيد يشدد مهلة شهر لجميع المحال لتوفيق أوضاعها واتخاذ إجراءات الغلق حال عدم الالتزام
محافظ بورسعيد يشدد مهلة شهر لجميع المحال لتوفيق أوضاعها واتخاذ إجراءات الغلق حال عدم الالتزام
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية المفاجئة اليوم، عددا من المراكز الخدمية بنطاق حي المناخ والزهور ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف ميدانيا على انتظام العمل وسرعة التعامل مع احتياجات المواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ، حيث تابع سير العمل بالمركز ومستوى تقديم الخدمات والإجراءات المقدمة لأصحاب المحال ووجه بتكثيف الجهود اللازمة لتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة.

محافظ بورسعيد: مهلة شهر لجميع المحال لتوفيق أوضاعها

وقد رافق المحافظ خلال تفقد مركز تراخيص المحال العامة المهندسة مي المسلمي ، رئيس المركز.

وخلال الجولة وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بمنح جميع المحال العامة مهلة شهر لتوفيق أوضاعها، مؤكدا علي ضرورة استغلال المهلة الممنوحة واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشدد على أنه في حال عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع خلال المهلة المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تصل إلى الغلق.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف جهود المركز في متابعة موقف المحال العامة والتيسير على أصحاب المحال في استكمال الإجراءات المطلوبة، مع تحقيق الانضباط والالتزام بالاشتراطات والضوابط القانونية المنظمة.

وتفقد محافظ بورسعيد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ، حيث تابع انتظام العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطلع على آليات استقبال الطلبات وسرعة إنجازها

وقد رافق المحافظ، المهندس وليد الدعدع، رئيس حي المناخ.

واستمع المحافظ خلال جولته داخل المركز إلى عدد من شكاوى المواطنين وطلباتهم ووجه رئيس حي المناخ بسرعة بحث الشكاوى ووضع الحلول المناسبة لها مع متابعة تنفيذ التوجيهات والتعامل الفوري مع أي مشكلات تواجه المواطنين.

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون مركز الخدمات التموينية النموذجي المطور بحي المناخ حيث تابع مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، واطلع على سير العمل بالمركز ومدى انتظام تقديم الخدمات التموينية.

ووجه المحافظ إدارة الحكومة بمتابعة مستوى تقديم الخدمات داخل المركز، والتأكد من انتظام العمل وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رصد أي ملاحظات والتعامل معها بصورة فورية.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الجولات الميدانية تستهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، والتأكد من سرعة إنجاز معاملاتهم والاستماع المباشر إلى مطالبهم وشكاواهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بكفاءة المراكز الخدمية بمختلف أحياء المحافظة.

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