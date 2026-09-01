بالمركز السادس.. فيلم الجواهرجي يدخل قائمة الأعلى تحقيقا للايرادات بالسعودية

تمكن فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي ومنى زكي، من التواجد ضمن قائمة الافلام الاعلى تحقيقًا للايرادات في السينمات السعودية الاسبوع الماضي.

واحتل فيلم الجواهرجي المركز السادس، على المستوى العالمي، ضمن قائمة الافلام 10 الاعلى تحقيقًا للايرادات في السينمات السعودية علي مدار الاسبوع الماضي.

قصة فيلم الجواهرجي

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي وزكي، لبلبة، وأحمد السعدني.

كما يشارك في البطولة تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، وضيف الشرف حاتم صلاح.