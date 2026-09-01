هاجر الإبياري تمازح سلمى أبو ضيف بعد حادث «بنج كلي»: مين اللي مش عايز الجوازة تتم؟

حرصت هاجر الإبياري على توجيه رسالة طريفة للفنانة سلمى أبو ضيف، عقب تعرض شخصية «دعاء» التي تجسدها في مسلسل «بنج كلي» لحادث ضمن أحداث العمل، وذلك في إطار عادتها بالتفاعل بشكل كوميدي مع أعمال زوجها الفنان دياب.



ونشرت هاجر عبر حسابها بـ«فيس بوك» صورة لـ سلمى أبو ضيف من مشاهد الحادث الذى تعرضت له، وعلقت عليها قائلةً: «الحمد لله على سلامتك يا دكتورة دعاء يا حبيبتى.. قدر ولطف، خدتى عين» ليتفاعل معها متابعوها بشكل طريف، إذ علق أحد متابعيها ساخرا: «يعنى مش بفعل فاعل»، لترد عليه هاجر الإبيارى مازحة: «الله أعلم بقى مين اللى مش عايز الجوازة تتم!».

وتدور قصة المسلسل حول الدكتورة دعاء -سلمى أبو ضيف- التى تتحدى والدها بالتحاقها بإحدى المستشفيات للعمل كطبيبة تخدير، وفى مواجهة الصعاب المهنية، ينبس أحد المرضى بسر خطير أثناء إفاقته من تخدير كلى، لتبدأ رحلة بحث عن الحقيقة توحدها مع عدوها اللدود دكتور عزازى، الذى تنقلب علاقتها به إلى حب مع توالى الأحداث.

ويشارك فى بطولة مسلسل «بنج كلي» كل من سلمى أبو ضيف، دياب، علا رشدى، كمال أبو رية، محمد مهران، سلوى محمد على، محسن محى الدين والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج نادين خان.