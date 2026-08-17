سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بظهور لافت

شاركت سلمى أبو ضيف جمهورها صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة بسيطه عفوية من سيارتها بالكاجوال، لتكشف عن جمالها الطبيعي.

آخر اعمال سلمي أبو ضيف

وانطلقت أمس الاول الدراما الطبية الإنسانية “بنج كلي” وهي من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج نادين خان، ويرصد كواليس القطاع الطبي والصراعات الدائرة خلف الأبواب المغلقة في المستشفيات العامة، وهو من عروض “MBC شاهد الأولى.

تدور الأحداث حول شخصية الدكتورة دعاء، طبيبة التخدير التي تلتحق بالعمل في أحد المستشفيات الحكومية، مخفيةً انتماءها لأسرة طبية مرموقة، إذ يُعد والدها من أبرز جراحي الأعصاب في البلاد.

يصل المسلسل إلى ذروته عندما تتداخل الأقدار بشكل غير متوقع، حيث يجد دعاء وعزازي نفسيهما معاً في مواجهة مأزق مشترك على خلفية اعتراف مفاجئ لأحد المرضى لحظة إفاقته الأولى من التخدير الكلي، وهو ما يكشف سراً يقلب كل الموازين، ويتحول الصراع بينهما إلى تحالف إجباري في رحلة مليئة بالمخاطر.