«فيكاريو» حارس توتنهام ينضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة

وافق نادي توتنهام الإنجليزي على عرض نادي يوفنتوس الإيطالي لاستعارة حارس المرمى جولييلمو فيكاريو، مع خيار الشراء.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب الدولي الإيطالي، البالغ من العمر 29 عامًا، إلى تورينو لإتمام انتقاله إلى الدوري الإيطالي، مع وجود خيار شراء غير إلزامي بقيمة 8.6 مليون إسترليني في الصفقة.

ويأتي ذلك؛ بعد فشل محاولات يوفنتوس لضم إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، حيث اقترب فيلا من ضم زيون سوزوكي حارس بارما.

وكان من المعروف أن مارتينيز يعاني من إصابة في إصبعه، وهو غير متاح حاليًا للمشاركة.

في الوقت نفسه، فقد فيكاريو مكانه في تشكيلة توتنهام تحت قيادة المدرب روبرتو دي زيربي، الذي فضل حارس المرمى الاحتياطي أنتونين كينسكي.

وأكد دي زيربي لاحقًا أن كينسكي سيظل حارس المرمى الأساسي للموسم الجديد، مع انضمام مارتن دوبرافكا في صفقة انتقال حر من بيرنلي في يوليو الماضي لتوفير المنافسة.

يُعدّ هذا جزءًا من موجة إنفاق قياسية لنادي شمال لندن، الذي ضمّ ستة لاعبين ويسعى لضمّ مهاجمين آخرين.

كما قام النادي ببيع أو إعارة أو الاستغناء عن عدد من لاعبيه السابقين، بمن فيهم القائد كريستيان روميرو، واللاعب الدولي الإنجليزي دجيد سبنس، وإيف بيسوما.

شارك فيكاريو في 117 مباراة مع توتنهام بعد انضمامه من إمبولي مقابل 17.2 مليون جنيه إسترليني عام 2023.