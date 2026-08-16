د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

يشهد المشهد الإعلامي والأكاديمي تحولًا جذريًا مع دخول أدوات الذكاء الاصطناعي والمعالجة اللغوية الضخمة إلى قلب عمليات صناعة المحتوى وتحليله. وفي الوقت الذي يُروَّج فيه لهذه التقنيات كأدوات لزيادة الإنتاجية وتسريع معالجة «البيانات الضخمة» (Big Data)، يتشكل في الأفق تهديد صامت يستهدف البنية الفكرية والمهنية للجيل القادم من الباحثين، ومحللي الأخبار، ومتخصصي تحليل المضمون (Content Analysts).

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في إمكانية إلغاء الوظائف، بل في إعادة تشكيل طريقة التفكير البشري وتبريد المهارات النقدية لدى الكوادر الشابة.

1 ـ ضمور المهارات التحليلية والتفكير النقدي (Cognitive Atrophy)

تعتمد عملية تحليل المضمون الإعلامي والسياسي تاريخيًا على القراءة الواعية بين السطور، وفهم تفاصيل اللغة، والدلالات السيميائية، والسياقات الثقافية والسياسية التي قيلت فيها النصوص.

• الاتكال المعرفي: اعتماد الجيل الجديد على الذكاء الاصطناعي لتلخيص التقارير واستخراج «المفاهيم المفتاحية» يحرم الباحث الشاب من ممارسة «التفكير العميق».

• فقدان الحس النقدي: التحليل التدريجي الذي ينفذه العقل البشري يطور مع الوقت «حسًا صحفيًا وتحليليًا» يكتشف التناقضات وحيل التضليل. إسناد هذه المهمة للخوارزميات يحول الباحث من «محلل نقدي» إلى مجرد «مستقبل وسيط» لمخرجات الآلة.

2 ـ تآكل «سلم الخبرة» واختفاء الوظائف المبتدئة

في المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية، كانت الوظائف المبتدئة (Entry-level positions) — مثل جمع المادة الصحفية، والتفريغ الصوتي، والترميز المبدئي (Initial Coding) لتحليل المضمون — بمثابة «مدرسة التدريب العملي» التي يبني فيها الباحث خبرته التراكمية.

• إلغاء فترة التدريب الطبيعية: مع أتمتة هذه المهام الأساسية عبر الآلة، يجد الجيل الجديد نفسه مطالبًا بالتفوق في التحليل الاستراتيجي معقد المستوى دون أن يمر بمرحلة التأسيس العملي.

• فجوة الأجيال: سيتشكل جيل من القيادات الشابة يفتقر إلى فهم الآليات الأساسية لبناء المادة التحليلية، مما يجعلهم غير قادرين على تقييم جودة العمل أو اكتشاف الأخطاء التكتيكية.

3 ـ الوقوع في «فخ الهلوسة» والانحياز الخوارزمي

تُبنى نماذج الذكاء الاصطناعي على التنبؤ الإحصائي بالكلمات، وليس على الفهم الحقيقي للواقع.

• الانحياز المضاعف: تعمل الخوارزميات على إعادة إنتاج الانحيازات المدمجة في بيانات تدريبها. عندما يعتمد محلل المضمون الشاب على الذكاء الاصطناعي لتحديد الاتجاهات (Positive/Negative Sentiment)، فإنه يقبل ضمنيًا الانحيازات الثقافية والسياسية للآلة دون تمحيص.

• تزييف الحقائق (Hallucinations): الانسياق وراء التقارير التلقائية المجمعة بذكاء اصطناعي قد يؤدي إلى اعتماد معلومات مفبركة أو مراجع وهمية في التحليلات السياسية والإعلامية الحساسة.

4 ـ سطحية تحليل المضمون وفقدان «السياق الحضاري والإنساني»

تحليل المضمون الإعلامي ليس مجرد حصر لعدد المرات التي تكررت فيها كلمة معينة (تحليل كمي)، بل هو فهم «لماذا قيلت، وكيف قيلت، وما المسكوت عنه» (تحليل كيفي).

• عجز الآلة عن فهم التهكم والسياق: تفشل النماذج الخوارزمية غالبًا في استيعاب التلميحات، والسخرية (Sarcasm)، والموروثات الثقافية المحلية، والتغيرات الدقيقة في النبرة السياسية.

• إنتاج تحليلات نمطية: مع توحيد الأدوات المعتمدة عالميًا، نصبح أمام ظاهرة «توحيد نتائج التحليل»، حيث تصل مراكز الأبحاث والمؤسسات الإعلامية المختلفة إلى نفس النتائج السطحية المتطابقة لأنها تستخدم نفس المحركات الخوارزمية.

5 ـ أزمة الأخلاقيات الإعلامية وسهولة الانخداع بالوسائط المصطنعة

مع انتشار التزييف العميق (Deepfakes) والمحتوى المولد آليًا، يصبح دور محلل المعلومات أكثر تعقيدًا.

• الجيل الشاب الذي لم يتأسس على التحقق الميداني والتدقيق المصدر التقليدي سيكون أكثر عرضة للوقوع في فخ التضليل الإعلامي المتقدم، حيث يتطلب التمييز بين الحقيقي والمصنع حسًا هندسيًا وإعلاميًا متقدمًا وليس مجرد تشغيل برمجيات كشف آلي.

خارطة طريق: كيف يحمي الجيل الجديد نفسه؟

لكي لا يتحول محلل المضمون والمعلومات إلى عنصر هامشي في العملية الإعلامية، يجب تحويل العلاقة مع الذكاء الاصطناعي من «الاعتماد الكلي» إلى «التوجيه والتدقيق الاستراتيجي»:

1. التحول من «جامع بيانات» إلى «قيّم وموجه» (Prompt & Data Curator): التخصص في صيغة الأسئلة النقدية، وفحص المخرجات، وإعادة ربطها بالسياق التاريخي والاجتماعي.

2. التركيز على التحليل الكيفي (Qualitative Analysis): ترك التكرار والإحصاء للآلة، والتركيز البشري الكامل على تفكيك الخطاب، والرموز، والأبعاد الجيوسياسية.

3. تطوير مهارات التثبت والتدقيق الرقمي (Fact-Checking & Forensic Media): الإلمام بأدوات كشف التزييف ومعرفة هندسة الأخبار الزائفة.

4. التطوير الأكاديمي المستمر: تعميق المعرفة بنظريات الإعلام والاتصال (مثل التأطير الإعلامي Framing، وضع الأجندة Agenda-Setting) لتطبيقها كأطر مرجعية نقدية تفتقدها الخوارزميات الصماء.