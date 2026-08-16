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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

داعية إسلامية تحذر من «الطاقة السلبية» داخل بعض البيوت: حصّنوا نفسكم بالمعوذات وآية الكرسي

الداعية الإسلامية سامية محمد
الداعية الإسلامية سامية محمد
محمد البدوي

كشفت الداعية الإسلامية سامية محمد، خلال حديثها عن التحصين والراحة النفسية داخل المنازل، أن بعض الأشخاص قد يدخلون منزلًا ويشعرون بعدم الارتياح، معتبرة أن هذا الشعور قد يرتبط بما وصفته بـ«الطاقة السلبية» الموجودة في المكان.

أهمية تحصين النفس

وقالت سامية محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فتيات دخلن منازل صديقاتهن ثم تعرضن، بحسب وصفها، لمشكلات وأذى بعد ذلك، مشددة على أهمية تحصين النفس.

وأوضحت أن التحصين يمكن أن يكون من خلال قراءة المعوذات وآية الكرسي، إلى جانب قراءة بعض الآيات على الماء واستخدامه في الاغتسال أو رشه، مع إضافة ماء الورد.

وأضافت أن القرآن الكريم يمثل وسيلة للتحصين، مشيرة إلى اعتقادها بأن المياه تتأثر بالقرآن ويمكن استخدامها ضمن ممارسات التحصين، محذرة في الوقت نفسه من أن بعض الأشخاص قد يلجأون إلى أعمال مؤذية للآخرين.

وتابعت الداعية الإسلامية، أن البعض، بحسب قولها، قد يستهدف أسرة كاملة بأعمال بهدف تعطيل زواج فتياتها، مشيرة إلى أن هناك فئات وأماكن ترى أنها تكون أكثر عرضة للتأثر بهذه الأمور.


إقامة حفلات الزفاف

كما تطرقت إلى إقامة حفلات الزفاف، محذرة من إقامة الأفراح بصورة مبالغ فيها، واعتبرت أن بعض الأشخاص قد يتأثرون بما وصفته بـ«العين»، وهو ما قد يؤدي، وفقًا لطرحها، إلى مشكلات بعد الزواج.

وأكدت سامية محمد في ختام حديثها، ضرورة الاهتمام بالتحصين والأذكار، خاصة في المناسبات والتجمعات الكبيرة، مع التأكيد على أن هذه الممارسات والمعتقدات محل اختلاف، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق علمية مثبتة.

القرآن الكريم تحصين النفس أهمية تحصين النفس الطاقة السلبية سامية محمد

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