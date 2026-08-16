الكشف عن المدرب الجديد لمنتخب اسكتلندا

أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم تعيين البلجيكي “سيباستيان بوكونيولي” مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني، بعقد مبدئي يمتد لمدة عامين، خلفًا لـ"ستيف كلارك".

ويبدأ المدرب- البالغ من العمر 39 عامًا- مهمته مع المنتخب الاسكتلندي خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما قرر كلارك الرحيل عن منصبه عقب قيادة الفريق للعودة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، قبل الخروج من دور المجموعات في النسخة التي أقيمت بأمريكا الشمالية.

وأعرب بوكونيولي عن سعادته بتولي المسؤولية، مؤكدًا أن حماس الجماهير الاسكتلندية كان أحد العوامل التي شجعته على قبول المهمة.

وقال المدرب البلجيكي: "عندما سمعت لأول مرة عن هذا الاهتمام؛ شعرت على الفور بالحماس تجاه هذه الفرصة".

وأضاف أن الجماهير الاسكتلندية تتمتع بشغف كبير، مشيرًا إلى أنه اختبر ذلك بنفسه عندما كان لاعبًا في منتخب بلجيكا خلال مواجهة اسكتلندا عام 2013.

ويصل بوكونيولي إلى المنتخب الاسكتلندي بعد تجربة قصيرة مع موناكو الفرنسي، حيث تولى تدريب الفريق قبل أن تتم إقالته في يونيو الماضي عقب احتلاله المركز السابع في الدوري الفرنسي وفشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقبل انتقاله إلى موناكو، حقق المدرب البلجيكي نجاحًا لافتًا مع أونيون سان جيلواز، بعدما قاده للتتويج بلقب الدوري البلجيكي، وهو الإنجاز الذي منحه جائزة مدرب العام في بلاده.

ويمتلك بوكونيولي مسيرة سابقة كلاعب، حيث شغل مركز الظهير الأيسر ودافع عن ألوان عدة أندية، أبرزها ستاندار لييج ووست بروميتش ألبيون وبرايتون آند هوف ألبيون.

وبتوليه قيادة اسكتلندا، يصبح بوكونيولي ثاني مدرب أجنبي يتولى تدريب المنتخب الاسكتلندي للرجال، بعد الألماني بيرتي فوجتس الذي قاد الفريق بين عامي 2002 و2004.