دوري الأمم الأوروبية.. منتخب البرتغال يتقدم على الدنمارك بثانئية بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي الدنمارك والبرتغال بتقدم البرتغال بنتيجة 2-1، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل هدفى البرتغال كل من جواو كانسيلو وجونزالو راموس في الدقيقتين 13 و25، بينما سجل هدف منتخب الدنمارك ميكيل دامسجارد في الدقيقة 23 من انطلاق المباراة.

تشكيل المنتخبين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الدنمارك، بقيادة المدرب بريان ريمر، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة منتخب البرتغال، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الدنماركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز أمام البرتغال، بعدما جمع 3 نقاط من أول جولتين، بينما يدخل المنتخب البرتغالي المواجهة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وشهد تشكيل الدنمارك اعتماد بريان ريمر على مجموعة من أبرز عناصر المنتخب، يتقدمهم راسموس هويجولاند في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل منتخب الدنمارك أمام البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: أندرياس كريستنسن، أوليفر بروفستجارد، يواكيم أندرسن، يواكيم مايله.

خط الوسط: مورتن هويولماند، بيير إميل هويبيرج، آدم داجيم، مايكل دامسجارد، محمد درامي.

خط الهجوم: راسموس هويجولاند.

تشكيل البرتغال

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منتخب الدنمارك، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «باركن»، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب البرتغالي لتعزيز صدارته للمجموعة، بينما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق الفوز وتقليص الفارق مع القمة.

أزمة رونالدو تلقي بظلالها على المواجهة

يدخل المنتخب البرتغالي المباراة وسط أجواء استثنائية، بعدما غادر كريستيانو رونالدو معسكر المنتخب، في أعقاب الجدل الذي صاحب موقفه من المشاركة في المباريات الأخيرة وتصريحات جورجي جيسوس بشأن أسباب عدم الدفع به أساسيًا أمام النرويج.

ويظهر رفاييل لياو في التشكيل الأساسي للبرتغال، مرتديًا القميص رقم 7 الذي ارتبط باسم رونالدو لسنوات طويلة مع المنتخب، في ظل غياب قائد البرتغال عن مواجهة الدنمارك.

البرتغال تتصدر المجموعة

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط على منتخب النرويج.

ويأمل المنتخب البرتغالي في مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المجموعة، بينما يسعى المنتخب الدنماركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل الصدارة.

تشكيل البرتغال أمام الدنمارك

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينا، روبن نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: رفاييل لياو، بيدرو نيتو، جونزالو جارسيا.