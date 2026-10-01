منتخب الشباب يبدأ الاستعداد لمواجهة المغرب بتصفيات شمال أفريقيا.. ورياض يحفز اللاعبين

أغلق منتخب مصر، مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني ، صفحة مباراة تونس وبدأ الاستعداد لمواجهة المغرب في الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الشباب، المغرب، يوم السبت المقبل، على ملعب هيئة قناة السويس في الجولة الرابعة من تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض لاعبو المنتخب، الأساسيون الذين خاضوا مباراة تونس تدريبات استشفائية في حمام السباحة والجيم، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في المباراة تدريبات قوية في السابعة مساء اليوم.

الاستعداد لمواجهة المغرب

ومن جانبه، أكد وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن المنتخب أغلق صفحة مباراة تونس بعد انتهاء المباراة، من أجل البدء في الاستعداد لمواجهة المغرب في ثالثة مباريات التصفيات.

قوة لقاء المغرب المرتقب

وأشار المدير الفني لمنتخب الشباب إلى قوة لقاء المغرب المرتقب وأن المنتخب لديه التصميم على حسم المباراة وحجز تذكرة التأهل الأولي لكأس الأمم الأفريقية.

وواصل بأن معنويات اللاعبين مرتفعة ولديهم الرغبة في مواصلة الانتصارات أمام منتخب المغرب د والحفاظ علي تصدر البطولة.

وأتم بأن المنتخب يخوض كل مباريات البطولة على أنها كئوس، لا بديل فيها عن الفوز.