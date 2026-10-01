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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صندوق النقد: أسواق السندات العالمية تحافظ على استقرارها رغم المخاطر

صندوق النقد:
صندوق النقد:
أ ش أ

أكد صندوق النقد الدولي أن أسواق السندات العالمية لا تزال تعمل بصورة منظمة، رغم الارتفاع الحاد الذي سجلته عوائد السندات مؤخرًا، ما دفع تكاليف الاقتراض العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد مقياسًا لتكاليف الاقتراض العالمية وأسعار الأصول، إلى 5.34% يوم الخميس، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2002.

وسجل العائد أكبر ارتفاع فصلي له خلال القرن الحالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، فيما امتدت ضغوط البيع إلى أسواق السندات في عدد من الاقتصادات الكبرى، من فرنسا وبريطانيا في أوروبا إلى اليابان في آسيا.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك- بحسب تقارير صحفية اليوم- إن "أسواق السندات على مستوى العالم تواصل العمل بصورة منظمة"، مضيفة أن أسعار الطاقة لا تزال تمثل تحديًا أمام الاقتصاد العالمي.

وأشارت المتحدثة إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين ووقود الطائرات بنسب تتراوح بين 60% و97% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، في ظل تداعيات الحرب في إيران ومحدودية طاقات التكرير العالمية، مبينة أن "صدمة أسعار الطاقة، التي تسهم في تغذية التضخم العام، لم تنتهِ بعد".

صندوق النقد الدولي أسواق السندات العالمية منظمة عوائد السندات

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