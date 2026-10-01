قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني يحذر من تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا
هل الشك بعد الصلاة في نسيان ركن منها يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب
ثروت الخرباوي يكشف علاقة الإخواني الهارب عبد الرحمن منصور بمنصة «متصدقش» | خاص
في غياب رونالدو.. منتخب البرتغال يفوز على الدنمارك برباعية بدوري الأمم الأوروبية
رغم الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب مستقر دون الـ 50 ألف جنيه
اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة
ترامب: ارتفاع الأسعار "غلطة" الديمقراطيين ونعمل على إصلاح الوضع
وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور
مصر تدين استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة
شريف عامر: أسعار الهواتف في مصر ترتفع بنسب تصل إلى 78% مقابل 6 و7% عالميًا
موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوق العمل الأمريكية تتحدى التباطؤ.. تراجع تسريح العمال بـ 40% في 2026

سوق العمل الأمريكية
سوق العمل الأمريكية
أ ش أ

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن انخفاض عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بالتزامن مع نمو خطط التوظيف المؤسسي، في انعكاس لمرونة وقوة سوق العمل الأمريكية، رغم هدوء وتيرة التوظيف مقارنة بالطفرة التي تلت جائحة كورونا.

وذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) أن تقريرًا لمؤسسة (تشالنجر جراي آند كريسماس) للاستشارات والتوظيف أظهر أن الشركات الأمريكية أعلنت عن تسريح 573 ألفًا و195 موظفًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بتراجع قياسي يقترب من 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما على الصعيد الشهري، فقد هبطت قرارات التسريح في سبتمبر بنسبة 20% على أساس سنوي لتستقر عند 43 ألفًا و281 وظيفة، وهو المعدل الشهري الأدنى منذ أربع سنوات.

وتأتي هذه الأرقام المتفائلة عشية صدور التقرير الشهري المرتقب لوزارة العمل الأمريكية، حيث يتوقع اقتصاديون أن يظهر التقرير إضافة نحو 90 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزًا متوسط الأشهر الثلاثة السابقة البالغ 71 ألف وظيفة.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات منفصلة للوزارة انخفاضًا طفيفًا في طلبات إعانات البطالة الأولية بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 197 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.

كما أظهر تقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر مؤخرًا استقرار معدلات الانفصال عن العمل، بما يشمل التسريح والاستقالات، مقارنة بالشهر السابق، بينما سجل التوظيف نموًا بنسبة 3.3%. ويرى محللون أن هذه المؤشرات تعني أن الشركات باتت أكثر حذرًا في التوظيف الجديد، لكنها متمسكة بقوة بعمالتها الحالية وتتجنب الاستغناء عنهم.

وعلى صعيد خطط التوسيع، أعلنت الشركات عن اعتزامها توظيف 210 آلاف و612 عاملًا منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، بزيادة 3% عن الفترة المقابلة من عام 2025. وأوضح آندي تشالنجر، خبير سوق العمل والرئيس التنفيذي للإيرادات في مؤسسة (تشالنجر)، أنه رغم هذا النمو السنوي، فإن الشركات تحجم عن إطلاق موجات التوظيف الضخمة المعتادة المرتبطة بموسم العطلات، بما يعكس نهجًا يتسم بالحذر.

وتضع هذه المؤشرات المختلطة - التي تجمع بين متانة السوق وحذر الشركات - سوق العمل تحت المجهر، حيث يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تطورات التضخم وسوق الوظائف بكثب لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

بيانات اقتصادية انخفاض عمليات تسريح العمال الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

الرئيس

ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن

دار الأوبرا

استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل

ترخيص سيارة ملاكي ثلاث سنوات

بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

منتخب ألمانيا يفوز على صربيا بثنائية نظيفة بدوري الأمم الأوروبية

الشناوي وشوبير

محمد العدل يحذر من إشعال الخلاف بين الشناوي وشوبير

الاتحاد الدولي، في أعمال الجمعية العمومية التاسعة والثلاثين للاتحاد الدولي للترايثلون

اللواء أحمد ناصر يشارك بعمومية الاتحاد الدولي للترايثلون في إسبانيا.. حضور مصري مؤثر

بالصور

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد