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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
رباب الهواري

يستعد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الدنماركي، اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، في لقاء يسعى خلاله كل فريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفه في جدول ترتيب المجموعة.

ويحل المنتخب البرتغالي ضيفًا على نظيره الدنماركي في المباراة التي يستضيفها ملعب «باركن» بمدينة كوبنهاجن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويدخل منتخب البرتغال اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أول جولتين، ليضع نفسه في موقع مميز قبل خوض مواجهة الدنمارك.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري الأمم الأوروبية

ويحتل منتخب النرويج المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثالث بالرصيد ذاته، في حين يتذيل منتخب ويلز الترتيب دون نقاط.

ويأمل المنتخب البرتغالي في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار المقبلة.

البرتغال تتخطى النرويج بصعوبة

وكان منتخب البرتغال قد حقق فوزًا صعبًا على حساب النرويج في الجولة الماضية، بعدما حسم المباراة لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالبطولة.

على الجانب الآخر، يخوض منتخب الدنمارك مواجهة البرتغال بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز على منتخب ويلز في الجولة الماضية، ليحصد أول ثلاث نقاط له في منافسات المجموعة.

موعد مباراة البرتغال والدنمارك اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال والدنمارك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك

وتُذاع مباراة البرتغال والدنمارك اليوم في دوري الأمم الأوروبية عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 2، في مواجهة مرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة.

منتخب البرتغال رونالدو اخبار الرياضة دوري الامم الاوروبية

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