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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يستحق معاملة مختلفة.. شقيقة رونالدو تثير الجدل برسالة نارية بعد أزمة منتخب البرتغال

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رباب الهواري

علقت إلما أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين شقيقها والجهاز الفني لمنتخب البرتغال، عقب قرار اللاعب مغادرة معسكر الفريق، في ظل حالة من الجدل التي أحاطت بالواقعة خلال الساعات الماضية.

ووجهت إلما رسالة قوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أعربت خلالها عن دعمها الكامل لشقيقها، مؤكدة أن كريستيانو رونالدو كان يستحق معاملة مختلفة واحترامًا أكبر.

وقالت شقيقة قائد منتخب البرتغال: «كريستيانو رونالدو كان يستحق المزيد من الاحترام، والمنتخب البرتغالي كان يستحق المزيد من التنظيم».

وأضافت في رسالتها: «الصحافة البرتغالية كانت تستحق المزيد من الكفاءة، وأقل من التكهنات».

وواصلت إلما أفييرو هجومها، معبرة عن غضبها من الانتقادات التي يتعرض لها شقيقها، قبل أن توجه رسالة مباشرة إلى الشعب البرتغالي، مؤكدة أن رونالدو قدم الكثير لمنتخب بلاده طوال السنوات الماضية.

واختتمت شقيقة النجم البرتغالي رسالتها بعبارات مؤثرة، قائلة: «شكرًا لك على كل شيء يا كريستيانو رونالدو، كنت تستحق أكثر من ذلك».

وكان رونالدو قد أعلن بشكل رسمي مغادرته معسكر منتخب البرتغال، عقب محادثة جمعته مع بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، وذلك بعد المؤتمر الصحفي للمدير الفني جورجي جيسوس.

وقال رونالدو عبر حساباته الرسمية: «بعد المؤتمر الصحفي للمدير الفني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار مغادرة معسكر المنتخب الوطني».

وأضاف: «في الوقت المناسب، سأكشف لجميع البرتغاليين الحقيقة بشأن الأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب، الذي لطالما كرست نفسي له».

واختتم قائد البرتغال تصريحاته قائلًا: «الآن حان الوقت لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».

ويعد رونالدو صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف مع منتخب البرتغال، بعدما سطر تاريخًا حافلًا بالإنجازات بقميص بلاده

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