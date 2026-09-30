«مطلوب عائليًا» يوسع خريطة عرضه.. مصر 7 أكتوبر وعربيا 8 اكتوبر

تستعد دور العرض السينمائي في مصر والدول العربية وعدد من الأسواق العالمية لاستقبال فيلم «مطلوب عائليًا»، الذي يجمع النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، وذلك على مدار ثلاثة مواعيد متتالية تبدأ من مصر في 7 أكتوبر المقبل.



ويستمر عرض فيلم «مطلوب عائليًا» في عدد من الدول العربية يوم 8 أكتوبر، وتشمل الإمارات والكويت والسعودية، ليصل إلى الأسواق العالمية يوم 9 أكتوبر، في مجموعة واسعة من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تركيا، أستراليا، نيوزيلندا، بريطانيا، أيرلندا، فرنسا، إسبانيا، البرتغال، ألمانيا، سويسرا، النمسا، بولندا، هولندا، لوكسمبورج، بلجيكا، الدنمارك، النرويج، السويد واليونان.



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبري، الفنان مصطفى خاطر، بمشاركة سارة بركة وسامي مغاوري، وعدد من الفنانين، فضلًا عن ظهور مجموعة من ضيوف الشرف، من أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.



فيلم «مطلوب عائليًا» من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلاس للمنتج تامر مرسي، فيما تتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media للموزع أحمد شعبان توزيعه في الأسواق العربية والعالمية.





ويعد الفيلم ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد مشاركتهما في فيلم «المشروع X»، الذي عُرض ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي.



ويأتي «مطلوب عائليًا» ضمن خطة سينرجي بلاس لتقديم مجموعة من الأعمال السينمائية المتنوعة، التي تجمع بين النجوم والإنتاج الضخم، ومواصلة حضورها في سوق السينما من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة.

