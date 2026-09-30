نتيجة تحليل عفراء ساراتش أوغلو في قضية المخدرات تثير الجدل في تركيا

تتواصل في تركيا التحقيقات التي تجريها السلطات بشأن قضية مرتبطة بالمخدرات، بعدما امتدت الإجراءات إلى عدد من المشاهير ونجوم الوسط الفني، الذين خضع بعضهم للتوقيف والفحوص الطبية، في إطار تحريات النيابة العامة بشأن القضية.

وكانت الفنانة التركية عفراء ساراتش أوغلو من بين الأسماء التي شملتها التحقيقات، إذ كانت خارج البلاد وقت بدء الإجراءات، قبل أن تعود إلى إسطنبول، حيث جرى توقيفها في المطار، ثم إخضاعها للفحوص الطبية وسحب عينات منها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.

نتيجة تحليل الشعر

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية تركية، أظهرت نتيجة تحليل عينة الشعر الخاصة بعفراء ساراتش أوغلو وجود آثار لمادة الكوكايين، وذلك في إطار الفحوص التي أجريت بناءً على التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في منطقة باكيركوي.

ولا تعني نتيجة التحليل، في حد ذاتها، صدور حكم قضائي بحق الفنانة، إذ لا تزال القضية قيد التحقيق، وتخضع نتائج الفحوص والإجراءات المرتبطة بها للتقييم من جانب الجهات القضائية المختصة.

تحقيقات تطال مشاهير

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة تحقيقات أوسع شهدت توقيف عدد من المشاهير في تركيا وإخضاعهم لفحوص للكشف عن تعاطي مواد مخدرة، فيما أفادت التقارير بأن نتائج التحاليل جاءت سلبية لدى بعض الأشخاص الذين خضعوا للفحوص.

وتواصل السلطات التركية استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى الأطراف المعنية، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات والنتائج النهائية التي ستحدد المسؤوليات القانونية في القضية.

شهرة واسعة في العالم العربي

وتحظى عفراء ساراتش أوغلو بشهرة كبيرة لدى الجمهور العربي، خصوصًا بعد مشاركتها في بطولة المسلسل التركي «فريد»، الذي حقق انتشارًا واسعًا في عدد من الدول العربية، وأسهم في تعزيز حضورها بين نجوم الدراما التركية.

