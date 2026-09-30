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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد عصابة فنزويلية على خلفية مخطط لسرقة مؤسسات مالية

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
ا ش

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات على أفراد ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، التي تصنفها واشنطن "منظمة إرهابية"؛ لاتهامهم بالتورط في مخطط لسرقة ملايين الدولارات من مؤسسات مالية أمريكية، وأنشطة إجرامية أخرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت -في بيان - إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تسمح لمنظمات إرهابية أجنبية بإلحاق الضرر بمواطنينا أو مؤسساتنا المالية.

وأضاف أن العقوبات المفروضة اليوم تطال 11 هدفاً مرتبطاً بمنظمة "ترين دي أراجوا"، بما في ذلك 10 أفراد تورطوا في مخطط لسرقة ملايين الدولارات من مؤسسات مالية أمريكية، بالإضافة إلى واحد من زعماء المنظمة متورط في عمليات تعدين غير قانونية للذهب، وتصدير المخدرات، وارتكاب جرائم عنيفة.

وأوضح أن المخطط، الذي دبره واحد من أبرز عشرة مطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي، قام على "سرقة النقد من أجهزة الصراف الآلي في الولايات المتحدة باستخدام برمجيات خبيثة يثبتها المجرمون على الأجهزة لإجبارها على إخراج الأوراق النقدية، ليجري بعد ذلك غسل الأموال المسروقة وتحويلها إلى أعضاء المنظمة".

وأكد متحدث الخارجية الأمريكية أن العقوبات تمثل رسالة تحذير لكل من يمول العصابة الفنزويلية أو يتعامل معها تجارياً، وأن الولايات المتحدة في ظل قيادة الرئيس ترامب، ستلاحق المخالفين وتستهدف أصولهم، أينما كانوا.

الولايات المتحدة الفنزويلية منظمة إرهابية

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