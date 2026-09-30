قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون تغيير .. سعر عيار 18 في الصاغة الآن
ولي العهد السعودي يهاجم إسرائيل: ندين هجمات غزة وانتهاكات الأقصى
الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح بعد عرض أهلي بني غازي
خالد الصاوي: خسيت 60 كيلو جرام وعملت عملية تكميم وشيلت المرارة
هل تجب الزكاة على الديون وأموال التجارة؟.. أمين الفتوى يوضح
بتهمة النصب على المواطنين .. حبس دجّال بالإسكندرية لزعمه العلاج الروحاني
أسامة كمال عن حادث طائرة فلاي دبي: روايات متضاربة وتحقيقات تكشف حقيقة ما جرى
كامل الوزير: في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح
هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص
وزير الإعلام الأسبق: الجيش المصري نشأ لحماية النيل ومقدرات الوطن منذ آلاف السنين
الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل: مصر وفرت 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري

وزير النقل:
وزير النقل:
أ ش أ

 أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أن مصر قامت بتوفير 8 مليارات دولار سنويا بفضل تطوير منظومة النقل الحضري.

وقال الوزير - في مداخلة هاتفية ببرنامج «من ماسبيرو» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري مساء اليوم /الأربعاء/ - إن مصر أصبحت تمتلك شبكة نقل داخلية قوية، في ظل تطوير شبكة النقل الحضري داخل المدن، وشبكة الطرق الجديدة التي تربط مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه لولا أعمال التطوير لكانت مصر مهددة بالتحول إلى "جراج كبير".

وقال إن مصر تسعى إلى أن تكون جزءًا فاعلًا في حركة التجارة العالمية، وأن تتحول إلى مركز للتجارة العالمية والترانزيت، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على تطوير الموانئ المصرية، التي أصبحت تضم نحو 100 كيلومتر من الأرصفة، وبأعماق تسمح باستقبال سفن تصل غاطساتها إلى 25 مترًا.

وأوضح أن ميناء السخنة يعد أول ميناء في العالم يتم إنشاؤه على اليابسة، فيما يُعد ميناء دمياط من أكبر موانئ العالم تطورًا.

وأكد الوزير أن مصر، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل مسارًا لحركة بضائع الدول العربية القادمة من أوروبا والولايات المتحدة عبر ميناءي دمياط والإسكندرية، ثم انتقالها إلى طابا ونويبع وسفاجا، ومنها إلى الدول العربية الشقيقة عبر ممر التجارة العربي بشقيه الشمالي والجنوبي.

وشدد وزير النقل على أن مصر لا تبيع موانئها، موضحًا أن هناك مشغلين عالميين يشاركون في إدارتها وتشغيلها.

وعلى صعيد تطوير منظومة النقل الداخلي، لفت كامل الوزير إلى أنه في عام 2014 كانت مصر تمتلك خطين لمترو الأنفاق ينقلان نحو 1.5 مليون راكب، بينما أصبح لديها حاليا 3 خطوط، ويجري العمل على تنفيذ الخط الرابع، إلى جانب بدء تشغيل المونوريل.

وقال إن القطار الكهربائي السريع يقطع المسافة بين القاهرة ومرسى مطروح خلال ساعتين إلى ساعتين ونصف، فيما تستغرق الرحلة من السخنة إلى مرسى مطروح نحو 3 ساعات إلى 3 ساعات ونصف.

وأوضح وزير النقل أن القطار الكهربائي السريع يسير بسرعة تصل إلى 250 كيلومترًا في الساعة، بينما تبلغ سرعة القطار الإقليمي، الذي يتوقف في المراكز، 160 كيلومترًا في الساعة.

وزير النقل مصر تطوير منظومة النقل الحضري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

طائرة فلاي دبي

فرقتهم الحرب وجمعتهم طائرة.. روسي وأوكراني ينقذان فلاي دبي من كارثة

ترشيحاتنا

رفع كفاءة الطرق وصيانة 14 شارعا

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الطرق وصيانة 14 شارعا وموقعا بالأحياء

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحلول ملموسة على أرض الواقع

محافظ المنوفية

7 ساعات لقاءات.. محافظ المنوفية يدشن المرحلة الثانية من مبادرة كلنا عندك

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد