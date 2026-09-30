مفاجأة.. رونالدو يغادر معسكر البرتغال

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، معسكر الفريق عقب نهاية المؤتمر الصحفي لجورجي جيسوس، المدير الفني للمنتخب، اليوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ومن المقرر أن يتوجه رونالدو إلى العاصمة الإسبانية مدريد على متن طائرته الخاصة خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى ارتباطه بمعسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان جورجي جيسوس قد كشف في وقت سابق اليوم عن وجود اتفاق مسبق مع رونالدو بشأن عدم مشاركته في مباراتي النرويج والدنمارك.

وأوضح المدرب البرتغالي أنه أبلغ قائد المنتخب بعدم الحاجة إلى مشاركته في المباراتين، مؤكدًا أنه يعرف رونالدو جيدًا وأن القرار جاء ضمن خطة متفق عليها بين الطرفين.

وشدد جيسوس على رغبته في عدم اختزال الحديث عن منتخب البرتغال في شخص رونالدو، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على مواجهة الدنمارك وتحقيق الفوز.

وقال المدرب البرتغالي إنه يملك قائمة تضم 23 لاعبًا، وليس لاعبًا واحدًا، في إشارة إلى أهمية التركيز على المجموعة بأكملها خلال المرحلة الحالية.

غياب رونالدو

وكان رونالدو قد غاب عن مباراة البرتغال الماضية أمام النرويج، بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال اللقاء بقرار من جورجي جيسوس.

ويأتي رحيله عن معسكر المنتخب في إطار الاتفاق المسبق مع الجهاز الفني، على أن يستعد للمرحلة المقبلة مع ناديه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.