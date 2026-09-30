توتر بين رونالدو وجورجي جيسوس.. ورئيس الاتحاد البرتغالي يتحرك لعقد اجتماع عاجل

تشهد أجواء منتخب البرتغال، حالة من التوتر خلال فترة التوقف الدولي، بسبب موقف النجم كريستيانو رونالدو من طريقة تعامل الجهاز الفني والاتحاد البرتغالي مع مشاركته خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة Record Portugal، فإن كريستيانو رونالدو غير سعيد بالطريقة التي تعامل بها جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مع موقفه خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يرغب في عقد اجتماع مباشر مع جورجي جيسوس ومسؤولي الاتحاد البرتغالي، من أجل توضيح موقفه، ومعرفة مدى استمراره كعنصر أساسي في خطط المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التطورات عقب عدم مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال أمام النرويج، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل حول وضع قائد المنتخب داخل حسابات المدير الفني.

من جانبها، أشارت شبكة El Chiringuito TV إلى أن رئيس الاتحاد البرتغالي وصل إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن لعقد اجتماع طارئ، في ظل وجود توتر في العلاقة بين كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس، على خلفية عدم مشاركة اللاعب أمام النرويج.

وتترقب الجماهير البرتغالية نتائج الاجتماع المرتقب، وما إذا كان سيشهد توضيحًا لموقف رونالدو داخل المنتخب، خاصة في ظل رغبته في معرفة دوره بشكل واضح في حسابات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.