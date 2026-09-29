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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حطم جميع الأرقام.. أوزيل: كريستيانو رونالدو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم

كرستيانو
كرستيانو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أشاد الألماني مسعود أوزيل، نجم ريال مدريد السابق، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مشيرًا إلى العوامل التي ساهمت في وصوله إلى هذه المكانة.

وقال أوزيل في تصريحات تلفزيونية: «كريستيانو هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، لقد حطّم جميع الأرقام القياسية».

وأضاف: «إنه شخص منضبط للغاية، ويتمتع بثقة كبيرة بنفسه، وهذان الأمران ساهما في وصوله إلى المكانة التي بلغها اليوم».

وتطرق أوزيل إلى الفترة التي جمعته برونالدو في صفوف ريال مدريد، قائلًا: «كان يفهمني بشكل رائع داخل الملعب، وكان من الرائع اللعب معه في ريال مدريد».

واختتم: «كنت أقدم له الكثير من التمريرات الحاسمة، بينما كان هو يحوّله إلى الكثير من الأهداف بكل سهولة».

الألماني مسعود أوزيل ريال مدريد كريستيانو رونالدو أوزيل كريستيانو

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