الهدف رقم 969.. رونالدو يفتتح التسجيل للنصر في شباك الوصل الإماراتي

أحرز كرستيانو رونالدو نجم النصر السعودي الهدف الأول في مرمي الوصل الاماراتي في ربع نهائي دوري ابطال آسيا 2.
وبهذا الهدف وصل كرستيانو رونالدو للهدف رقم 969 في تاريخه.
وأعلن المدير الفني لفريق النصر السعوديى خورخي خيسوس عن تشكيل فريقه لمباراة الوصل الإماراتي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وجاء تشكيل فريق النصر لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي على النحو التالي :
حراسة المرمي: بينتو
خط الدفاع:بوشل - سيمكان -عمري -إنييجو.
خط الوسط الدفاعي:بروزوفيتش -أنجيلو كومان - ماني - جواو فيليكس
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو
فيما جاء البدلاء على النحو التالي:
نواف - نادر -سلطان - سعد - سالم - أيمن الحسن - حيدر - غريب - مروان - الحمدان - خيبري.