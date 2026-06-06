أفضل 4 هواتف فئة متوسطة اقتصادية في مصر بسعر 8000 جنيه لعام 2026

شهدت الأسواق المحلية إقبالاً متزايداً من قِبل المستخدمين الباحثين عن اقتناء هواتف ذكية تقدم قيمة عتادية متميزة مقابل تيقن مالي ملائم؛ ورصدت النشرات السوقية قائمة تضم أفضل 4 هواتف ذكية تقع حالياً في الفئة المتوسطة الاقتصادية عند حاجز 8000 جنيه، حيث نجحت الشركات المصنعة في دمج مستشعرات تصوير متطورة، وشاشات ذات معدلات تحديث سريعة لخدمة الشباب ومحبي تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي في مصر.

1. هاتف Samsung Galaxy A15 العتاد المتزن

يتصدر هاتف سامسونج "Galaxy A15" خيارات الشراء بفضل ما يقدمه من دعم برمجى طويل الأمد وجودة تصنيع رائدة؛ وتتمثل الإمكانيات الفنية للهاتف في الآتي:

الشاشة: من نوع Super AMOLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة FHD+، وتدعم معدل تحديث 90Hz لمرونة تصفح استثنائية.

المعالج: شريحة MediaTek Helio G99 المصقولة بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر الموفرة للطاقة.

الذاكرة والتخزين: يتوفر بنسخة عشوائية سعتها 4 أو 6 جيجابايت RAM مع سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

الكاميرا والبطارية: منظومة تصوير ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل للرئيسية، مع بطارية ضخمة بسعة 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

2. هاتف Xiaomi Redmi 13 البطل الرقمي

يمنح هاتف شاومي "Redmi 13" تجربة بصرية فائقة لعشاق الشاشات الضخمة ومحبي التصوير الفوتوغرافي عالي النقاء؛ وتأتي مواصفاته العتادية كالتالي:

الشاشة: شاشة عملاقة بمقاس 6.79 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+ وبتردد موجي محسّن يبلغ 90Hz.

المعالج: معالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G91 Ultra المصمم لإدارة العمليات اليومية بمرونة.

الذاكرة والتخزين: ذاكرة عشوائية قوية بسعة 6 أو 8 جيجابايت RAM بالتكامل مع مساحة تخزين دافعة حجمها 128 جيجابايت.

الكاميرا والبطارية: كاميرا خلفية استثنائية بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط أدق التفاصيل اللحظية، وتعمل بمصدر طاقة كيميائي قدره 5030 ميللي أمبير وشحن سريع بقوة 33 واط.

3. هاتف Realme C65 الانسيابية الفائقة

يستهدف هاتف ريلمي "Realme C65" فئة الشباب الراغبين في امتلاك جهاز بهيكل نحيف وتصميم يشبه الهواتف الرائدة الفاخرة؛ وتتمثل مكوناته الداخلية في النقاط التالية:

الشاشة: بمقاس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD وتدعم ميزة كبسولة الإشعارات التفاعلية ومعدل تحديث 90Hz.

المعالج: معالج مستقر واعتمادي من فئة MediaTek Helio G85 يدير واجهة تشغيل Realme UI الخفيفة بسلاسة.

الذاكرة والتخزين: سعة وصول عشوائي تبدأ من 6 جيجابايت RAM وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للزيادة عبر كارت ميموري.

الكاميرا والبطارية: عدسة رئيسية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة ببطارية قوية سعتها 5000 ميللي أمبير وتكنولوجيا شحن خارق "SuperVOOC" بقوة 45 واط.

4. هاتف Infinix Hot 40 Pro وحش الألعاب

يقدم هاتف إنفينيكس "Hot 40 Pro" توليفة أداء قوية تعتبر الأفضل لعشاق الألعاب الإلكترونية وتعدد المهام البرمجية في هذه الفئة السعرية؛ وتأتي مواصفاته الفنية على النحو الآتي:

الشاشة: شاشة سريعة للغاية بمقاس 6.78 بوصة بدقة FHD+ وتدعم معدل تحديث فائق السرعة يبلغ 120Hz لإنهاء ضبابية الحركة.

المعالج: شريحة المعالجة الشهيرة الفعالة MediaTek Helio G99 المخصصة للألعاب الخفيفة والمتوسطة.

الذاكرة والتخزين: ذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 8 جيجابايت RAM توفر قدرة مطلقة على فتح تطبيقات متعددة، مع مساحة تخزين 128 أو 256 جيجابايت.

الكاميرا والبطارية: نظام تصوير متقدم بدقة 108 ميجابكسل، وبطارية ممتدة الأجل سعتها 5000 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

يبرهن التنوع العتادي للهواتف المتاحة بسعر 8000 جنيه على أن السوق المصرية لعام 2026 باتت توفر حلولاً تكنولوجية مرنة وممتازة تلبي شغف المستهلك دون تكبد مبالغ طائلة؛ ومع تزايد حدة التنافسية التجارية، يبقى دمج معالجات قوية مثل "Helio G99" وشاشات الـ 90Hz والـ 120Hz هو خط الدفاع الأول للشركات لكسب رضا قطاع واسع من المستخدمين محلياً وعربياً.