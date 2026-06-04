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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مذهل وبطارية تدوم لساعات .. إليك أهم مواصفات هاتف موتورولا إيدج 2026

مواصفات موتورولا إيدج 2026
مواصفات موتورولا إيدج 2026
لمياء الياسين

أعلنت موتورولا رسميًا عن إصدار 2026 من هاتفها الذكي Edge المخصص لسوق أمريكا الشمالية. يتميز الجهاز بمزيج من المواصفات التقنية المتميزة والمتانة المحسّنة، مما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف الذكية متوسطة المدى شديدة التنافسية.

مواصفات موتورولا إيدج 2026

يتميز الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وسطوع يصل إلى 5200 شمعة. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i.

يعمل جهاز Edge (2026) داخلياً بمعالج MediaTek Dimensity 7450 ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر، مقترناً بمعالج رسوميات Mali-G615 MC2. ويأتي مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت ومزودًا بنظام Android 16 مُثبّتًا مسبقًا. وتَعِد موتورولا بثلاث ترقيات مضمونة لنظام Android، ما يضمن دعمًا برمجيًا لعدة سنوات قادمة. ويواكب النظام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يتيح للمستخدمين الاختيار بين Moto AI أو Google Gemini أو Perplexity كمساعدهم الافتراضي الرئيسي. كما يدعم ميزة البحث الدائري من جوجل وميزة Smart Connect من موتورولا لمشاركة سلسة للأجهزة الطرفية والملفات مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

مواصفات موتورولا إيدج 2026

موتورولا إيدج 2026

وبالحديث عن الكاميرات، تستخدم الكاميرا الرئيسية مستشعر سوني LYTIA 710 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة (OIS) وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K. ويحيط بها عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تعمل أيضًا ككاميرا ماكرو، وعدسة تقريب بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري للصورة (OIS). أما لالتقاط صور السيلفي، فتتميز الكاميرا بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. ويدعم نظام الكاميرا برمجيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك محرك تحسين الصور الخلفية وميزة التقاط الحركة لتثبيت الأهداف المتحركة.

يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير. ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 60 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط. ووفقًا لشركة موتورولا، فإن خيار الشحن السلكي بقدرة 60 واط يكفي لشحن الهاتف ليوم كامل من الاستخدام في غضون سبع دقائق تقريبًا.

لضمان المتانة، يحمل الجهاز تصنيفي IP68 وIP69، ما يعني حمايته من الغبار، والغمر في الماء، ورذاذ الماء عالي الضغط. كما أنه حاصل على شهادة MIL-STD-810H لمقاومة السقوط والصدمات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز ببصمة إصبع مدمجة في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو تدعم تقنية Dolby Atmos، وتقنية Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.4.

أما عن موعد إلاطلاق الهاتف فمن المتوقع أن يتم إطلاقه ابتداءً من 11 يونيو. 

الهواتف الذكية ذاكرة تخزين تقنيات الذكاء الاصطناعي الشحن السريع السلكي تقنية Bluetooth 54 تقنية Wi Fi 6

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