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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق.. تسريب يكشف مواصفات وصور هواتف Oppo Reno 16

Reno 16
Reno 16
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة أوبو Oppo، خلال الشهر الماضي عن هاتفي Reno 16 وReno 16 Pro في السوق الصينية، وفي الوقت ذاته ظهرت النسخ العالمية من الجهازين على عدد من منصات الاعتماد والشهادات في عدة دول. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، كشف تسريب جديد عن المواصفات الرئيسية والصور الرسمية لهواتف أوبو Reno 16 وReno 16 Pro إلى جانب إصدار جديد يحمل اسم Reno 16 FS، ما يشير إلى احتمال طرحها في بعض الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.

مواصفات Oppo Reno 16 Pro

بحسب معلومات نشرها المسرب التقني Sudhanshu Ambhore ونقلها موقع 91mobiles، من المتوقع أن يأتي هاتف Reno 16 Pro بشاشة AMOLED قياس 6.32 بوصة بدقة +1.5K ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز، مع حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 7i.

ومن المنتظر أن يعتمد الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 8550، مع نظام كاميرات يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 200 ميجابكسل مزودا بتقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات ودعم OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، كما يتوقع أن يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

ويشاع أن الهاتف سيضم بطارية ضخمة بسعة 6700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات، إلى جانب إطار من الألمنيوم، ومكبرات صوت ستيريو، ودعم تقنية NFC، فضلا عن معيار مقاومة الماء والغبار IP69.

Oppo Reno 16 Pro

مواصفات Oppo Reno 16

أما هاتف Reno 16 القياسي، فمن المتوقع أن يحتفظ بالتصميم العام نفسه تقريبا، مع شاشة AMOLED بقياس 6.32 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

وتشير التسريبات إلى أنه سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 4، وسيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

كما يتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية سعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.

Oppo Reno 16

مواصفات Oppo Reno 16 FS

التسريب كشف أيضا عن إصدار جديد ضمن السلسلة يحمل اسم Reno 16 FS، ومن المتوقع أن يتميز هذا الطراز بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز.

وسيستمد الهاتف قوته من معالج ميدياتك Dimensity 7300، مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X وسعة تخزين تعتمد معيار UFS 3.1.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يتوقع أن يضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، وكاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5 مرات، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. 

كما تشير المعلومات إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 45 وات.

Reno 16 FS

نظام التشغيل والتحديثات

ووفقا للتسريب، ستعمل الهواتف الثلاثة بواجهة أوبو ColorOS 16.1 المبني على Android 16، مع توقعات بحصولها على خمسة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وستة أعوام من التحديثات الأمنية.

كما تظهر الصور المسربة أن تصميم سلسلة Reno 16 العالمية سيحافظ إلى حد كبير على هوية الجيل السابق، مع تغييرات محدودة في التفاصيل الخارجية.

Reno 16 Oppo Reno 16 Pro أوبو مواصفات Reno 16 FS

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