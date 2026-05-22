بإمكانيات برو ماكس.. أوبو تخطط لإطلاق أقوى هواتف Reno

تستعد شركة أوبو للكشف عن سلسلة هواتف رينو 16 في الصين يوم 25 مايو، وقبل الإطلاق، ظهر أحد الطرازات القادمة على منصة جيك بنش. يكشف هذا الظهور عن العديد من تفاصيل المكونات، مما يتيح نظرة مبكرة على المعالج وأداء ما يُعتقد أنه هاتف أوبو رينو 16 القياسي.

أوبو رينو 16 جيك بنش



وقد ظهر هاتف ذكي من شركة أوبو يحمل رقم الطراز PMM110 على منصة Geekbench. وتشير القائمة إلى أن الجهاز مزود بمعالج MediaTek MT6899 الذي يضم نواة رئيسية واحدة بتردد 3.40 جيجاهرتز، وثلاث نوى للأداء بتردد 3.20 جيجاهرتز، وأربع نوى للكفاءة بتردد 2.20 جيجاهرتز. أما بالنسبة للرسومات، فيحتوي المعالج على وحدة معالجة الرسومات Mali-G720 MC8.

تشير هذه المواصفات إلى أن شريحة Dimensity 8500 قد تُشغّل هذا الجهاز. مع ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن الجهاز قد يستخدم شريحة Dimensity 8550 الأحدث ، والتي من المتوقع أن تحتفظ بتكوينات مماثلة لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مع إدخال تحسينات داخلية طفيفة.

تكشف قائمة المعايير أيضًا أن هاتف Reno 16 مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 12 جيجابايت ويعمل بنظام Android 16. في اختبارات Geekbench، حقق الجهاز 1611 نقطة في اختبار النواة الواحدة و6402 نقطة في اختبار النوى المتعددة.

مواصفات هاتف أوبو رينو 16



بحسب تقارير سابقة، قد يأتي هاتف أوبو رينو 16 بشاشة OLED قياس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أيضاً أن يتوفر الجهاز بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

أما بالنسبة للتصوير، فقد يضم كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل (عدسة فائقة الاتساع) + 50 ميجابكسل (عدسة تقريب بصري 3.5x) مع مثبت بصري للصورة .

من المرجح أن يُزوّد ​​الهاتف بمعالج Dimensity وبطارية كبيرة بسعة 6700 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط. تشمل الميزات الأخرى المتوقعة هيكلًا مقاومًا للماء والغبار بمعياري IP68/IP69، ودعمًا لملحق مرآة السيلفي الإلكترونية من أوبو، المعروف باسم Oppo Bubble. سيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان : الأبيض ، والبنفسجي، والأسود