إبراهيم عبد الجواد: حل أزمة القيد للزمالك مسألة وقت

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بدور مجلس إدارة الزمالك مع الفريق في الفترة الأخيرة حتى الفوز بلقب الدورى.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: “قسما بالله العلي العظيم ما في حد كان يتخيل ولا يتوقع الإعجاز اللي الزمالك عمله الموسم الحالي”.

وتابع: “مجلس إدارة الزمالك أكد لنا إن أزمة القيد وحلها هي مسألة وقت واعتبروها خلصت ” .

توج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2025-2026، وذلك بعد فوزه الثمين على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت امس، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا الانتصار في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، ليعلن رسميًا عودة درع الدوري إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب استمر ثلاثة مواسم، مسجلاً اللقب الخامس عشر في تاريخ النادي العريق.