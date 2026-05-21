أسعدتونا.. مراد مكرم يشكر الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري

أشاد الفنان مراد مكرم، بأداء نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: “شكر خاص لجمهور الزمالك، شكر خاص لمعتمد جمال، شكر خاص للعيبة الزمالك، شكر خاص لجون ادوارد، شكر خاص لمجلس الادارة الي جاب جون ادوارد، وادي العيش لخبازه اسعدتونا”.

وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.