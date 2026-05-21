رسالة تهنئة من إنبي إلى الزمالك بعد حصد لقب الدوري

تقدّم نادي إنبي، برئاسة أيمن الشريعي، بخالص التهنئة إلى نادي الزمالك وجماهيره العريضة، بمناسبة التتويج المستحق ببطولة الدوري المصري الممتاز، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل القلعة البيضاء الحافل بالبطولات والنجاحات.

وأشاد نادي إنبي بهذا التتويج الكبير، الذي يعكس العمل المميز والجهود المبذولة من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا على قوة نادي الزمالك ومكانته التاريخية كأحد أعمدة الكرة المصرية وأبرز الأندية على الساحة الإفريقية.

كما أثنى النادي البترولي على الروح التنافسية التي أظهرها الزمالك طوال مشوار البطولة، والتي كانت نموذجًا في الإصرار والعزيمة لتحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير.